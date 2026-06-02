Trafic de stupéfiants entre le Maroc, le Pays basque et les Landes : lourdes peines pour les trafiquants

Huit personnes ont été condamnées à des peines allant d'un à six ans et demi de prison ferme pour un trafic international de cocaïne et de cannabis entre le Maroc, le Pays basque et les Landes, après une enquête de l'Office antistupéfiants de Bayonne.

Le tribunal judiciaire de Bayonne a condamné huit personnes impliquées dans un trafic international de cocaïne et de cannabis entre le Maroc, le Pays basque et les Landes, le mardi 2 juin.

Les peines prononcées s'échelonnent d'un an de prison ferme, aménageable pour Ludovic, un ancien militaire landais de 30 ans devenu client puis revendeur, à six ans et demi de prison ferme avec maintien en détention pour Jalalle, alias Le J, un Dacquois de 34 ans considéré comme l'organisateur du réseau. Neuf prévenus étaient jugés, mais l'un d'eux, le garagiste Ayoub, a été relaxé, tout comme tous les prévenus pour le chef d'association de malfaiteurs.

L'enquête menée par l'Office antistupéfiants (Ofast) de Bayonne entre 2023 et 2024 a mobilisé des techniques d'écoutes, de géolocalisation et de surveillances sonores de véhicules, permettant de détecter une trentaine de convois entre l'Espagne et la France. Ces méthodes ont permis aux enquêteurs de cartographier l'ensemble du réseau, de l'importation à la revente. Les auditions et les gardes à vue ont également fourni des informations cruciales, notamment grâce à un des trafiquants qui a coopéré après son interpellation





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