Trafic de stupéfiants à Lannemezan : six jeunes hommes condamnés à des peines allant jusqu'à cinq ans de prison

Le trafic de stupéfiants à Lannemezan a rapporté deux millions d'euros en neuf mois. Six jeunes hommes ont été condamnés par le tribunal de Tarbes à des peines allant jusqu'à cinq ans de prison et 100 000 euros d'amende. L'homme à la tête du réseau, Romain B., a été condamné à cinq ans de prison et 100 000 euros d'amende. Les autres membres du réseau, dont le bras droit de Romain B., Khalil K., ont été condamnés à quatre ans de prison et 50 000 euros d'amende. Les autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de trois ans de prison ferme à un an de prison sous surveillance électronique, ainsi qu'à des amendes de 15 000 à 30 000 euros. Le trafic s'effectuait sur le plateau de Lannemezan et les livraisons allaient jusqu'au plateau de la station de Saint-Lary. Les six hommes étaient en mauvais termes, avec des tensions au sein de l'équipe et du commerce mis en place. Les peines sont plus légères que celles qu'avait demandées le procureur lors de l'audience, évoquant notamment la gravité des faits et la structuration quasi professionnelle du réseau.

Le trafic de stupéfiants à Lannemezan a rapporté deux millions d'euros en neuf mois. Six jeunes hommes ont été condamnés par le tribunal de Tarbes à des peines allant jusqu'à cinq ans de prison et 100 000 euros d'amende.

L'homme à la tête du réseau, Romain B., a été condamné à cinq ans de prison et 100 000 euros d'amende. Les autres membres du réseau, dont le bras droit de Romain B., Khalil K., ont été condamnés à quatre ans de prison et 50 000 euros d'amende.

Les autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de trois ans de prison ferme à un an de prison sous surveillance électronique, ainsi qu'à des amendes de 15 000 à 30 000 euros. Le trafic s'effectuait sur le plateau de Lannemezan et les livraisons allaient jusqu'au plateau de la station de Saint-Lary. Les six hommes étaient en mauvais termes, avec des tensions au sein de l'équipe et du commerce mis en place.

Les peines sont plus légères que celles qu'avait demandées le procureur lors de l'audience, évoquant notamment la gravité des faits et la structuration quasi professionnelle du réseau. La surveillance de plusieurs points clés dans la ville, mais surtout celle des téléphones utilisés par les prévenus, avait finalement permis de remonter le fil de ces activités illicites





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trafic De Stupéfiants Lannemezan Six Jeunes Hommes Peines Allant Jusqu'à Cinq Ans De Prison Romain B. Khalil K. Cocaïne Cannabis Cigarettes De Contrebande Plateau De Lannemezan Plateau De La Station De Saint-Lary Drive En Centre-Ville Signalement De Riverains Surveillance De Plusieurs Points Clés Dans La Tensions Au Sein De L'équipe Et Du Commerce Mi Peines Plus Légères Que Celles Qu'avait Demand Gravité Des Faits Et La Structuration Quasi Pr

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20 ans d'After Foot : les émissions, les invités et les surprisesL'After Foot, l'émission qui a marqué les esprits pendant 20 ans, célèbre cette saison ses 20 ans. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe vous réservent des surprises pour cette occasion. Nicolas Jamain, Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo sont les chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l' 'After Live' est incarné par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Read more »

20 ans d'After Foot : les émissions, les invités et les surprisesL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Découvrez les émissions, les invités et les surprises qui attendent les auditeurs.

Read more »

Depuis que cette barre de son est sous les 100 euros, Electro Dépôt frôle la ruptureMalgré leur taille, le son de certains modèles de téléviseurs est aussi plat que leur format, surtout pour les films ou les grands spectacles immersifs. Chez Electro Dépôt, la barre de son TCL S55HE est une solution proposée à moins de 100 euros avec un caisson sans fil, du Virtual Dolby Atmos et...

Read more »

Automobile : plus de 1 100 chevaux, 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, Ferrari commercialise « La Luce », son premier bolide 100 % électriqueLa marque italienne lance son premier véhicule électrique, « La Luce », lumière en italien. Un pari osé puisque le marché mondial des supercars électriques peine à trouver son public

Read more »