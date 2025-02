Trafic de drogue familial : un père, sa femme, son ex-femme, sa fille et son gendre devant le tribunal

Un père, sa femme, son ex-femme, sa fille et son gendre, ainsi qu'un ami et une autre prévenue, étaient jugés à Périgueux pour trafic de stupéfiants. L'affaire a pris une tournure familiale avec des accusations allant du trafic local au réseau international.

Mercredi 12 février, le tribunal correctionnel de Périgueux a accueilli six prévenus pour une affaire de trafic de stupéfiants qui a pris une tournure familiale. Parmi eux, Robert, le patriarche, Simone, son ex-femme, Jennifer, leur fille, et Kévin, le mari de Jennifer. S'ajoutent à cette histoire Sophie, la nouvelle épouse de Robert, et Joëlle, une jeune femme dont personne ne semble connaître l'origine. Jean-Paul, un ami de Robert, était également jugé en son absence.

L'affaire débute avec un colis envoyé de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, à la frontière du Suriname. Les douanes découvrent à l'intérieur 1 490 grammes de cocaïne. La marchandise est destinée à Jean-Paul, un habitant de Saint-Astier. La brigade de recherches de Périgueux s'empare de l'affaire et procède à une livraison surveillée, se faisant passer pour des postiers. Les militaires se retrouvent chez un homme paraplégique et alité qui nie toute connaissance de la substance illicite. Après une perquisition, 45 grammes de résine et 37 grammes d'herbe de cannabis sont retrouvés chez lui. En lien avec ce dernier, le domicile de Robert est perquisitionné. 5 kilos de cannabis, 1,2 kilo de cocaïne et 1,6 kilo d'héroïne sont découverts, ainsi que des armes à feu, des balances, des machines de conditionnement sous-vide, des téléphones et 15 980 euros en petites coupures. Robert, principal prévenu, est décrit par le parquet comme un homme qui inspire la peur. Il est soupçonné de diriger un réseau de plusieurs « lieutenants » travaillant pour lui dans la région de Périgueux. Il vit aujourd'hui avec Sophie, dont il conteste toute implication dans le trafic. Ses enfants, Jennifer et Kévin, vivent dans le Nord. Kévin a été interdit de séjour en Dordogne suite à une précédente condamnation. Aucun stupéfiant n'a été retrouvé chez eux, mais des produits de luxe à perte de vue ont été découverts : des paires de chaussures Dior à 1 000 euros, un sac à langer Gucci à 1 750 euros. Des éléments suggèrent que Kévin est impliqué dans un réseau de trafic encore plus important, ayant suivi l'acheminement du colis intercepté par les douanes. Il a déjà écopé de trois ans de prison pour une affaire similaire. Simone, l'ex-femme de Robert et mère de Jennifer, nie toute implication de son gendre et sa fille dans un réseau de trafic. Cependant, elle avoue avoir vendu « un peu » de drogue pour arrondir ses fins de mois. 77 grammes d'héroïne et 62 grammes de cocaïne ont été trouvés chez elle. Enfin, il y a Joëlle, une jeune femme dont personne ne connaît l'origine et qui ne connaît personne. Elle serait liée à une famille impliquée dans le narcotrafic au Suriname





