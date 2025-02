Trafic de drogue démantelé dans le Bassin minier du Pas-de-Calais

Une importante opération policière a mené à la saisie d'une quantité importante de drogue et d'argent liquide ainsi qu'à l'interpellation de sept individus impliqués dans un trafic de stupéfiants.

Une importante opération policière a eu lieu entre le 4 et le 5 février 2025 dans le département du Pas-de-Calais. Un vaste trafic de drogue a été démantelé dans la région du Bassin minier, entraînant l'interpellation de 7 individus. Ces derniers seront présentés devant le tribunal ce lundi après-midi. L'enquête, menée par les policiers sur plusieurs mois, a mis en lumière un réseau de trafic de stupéfiants implanté dans le Bassin minier, autour des villes de Lens et Béthune.

Le chef du réseau exploitait un compte Telegram auquel plus de 600 personnes, potentiels clients, étaient abonnées. Grâce à des investigations minutieuses, les enquêteurs ont réussi à identifier le titulaire du compte et les autres membres du réseau. Les interpellations ont eu lieu dans plusieurs communes du Bassin minier, notamment Harnes, Vermelles, Sallaumines et Annezin, les 4 et 5 février derniers. L'individu à la tête du trafic était quant à lui localisé dans les Alpes-Maritimes. Les perquisitions réalisées dans le cadre de l'opération ont permis une saisie impressionnante : 53 000 euros en espèces, 2 armes de poing, une montre Rolex, 7 kilos de cannabis, 16 grammes de cocaïne, 3 motos et 2 voitures, une Volkswagen Golf GTI et une Audi RS3. Selon une source policière, le trafic aurait généré 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires en 2024, dont 400 000 euros de bénéfices. Les 7 personnes interpellées, 6 hommes et une femme, seront présentées devant le tribunal judiciaire de Béthune ce lundi après-midi dans le cadre d’une comparution immédiate





Lille_actu / 🏆 71. in FR

DROGUES POLICIERS TRAFFIC Bassin MINIER PAS-DE-CALAIS

