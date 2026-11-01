TraderTraitor vole 6,3 milliards de dollars sur Binance, accuse le FBI

Le groupe nord‑coréen TraderTraitor a dérobé 6,3 milliards de dollars à la plateforme de cryptomonnaies Binance, selon le FBI. La cyberattaque souligne l'appui du régime de Pyongyang aux opérations de piratage.

Le groupe nord‑coréen TraderTraitor a dérobé 6,3 milliards de dollars à la plateforme de cryptomonnaies Binance, selon une plainte du FBI, confirmant ainsi la capacité de Pyongyang à financer ses programmes militaire et technologiques par le biais de cyberattaques financières.

Origine et historique du sabotage digital

TraderTraitor, lié au célèbre Lazarus Group, est reconnu pour son rôle dans le piratage du studio Sony Pictures en 2014, repris en représailles à la satire de Kim Jong Un. Depuis les années 1990, le régime nord‑coréen a investi dans une cyberforce, revendiquant jusqu'à 8 400 troupes numériques en 2024, selon le renseignement sud‑coréen.

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En 2020, le Bureau 121, unité de cyberguerre, recensait 6 000 employés opérant depuis des bases hors de Corée, notamment en Biélorussie, en Chine, en Inde, en Malaisie et en Russie. Les membres de TraderTraitor emploient parfois de fausses offres d'emploi pour endosser leurs victimes, par exemple en se faisant passer pour un recruteur LinkedIn.

Le vol historique de Binance

Le 2 mars 2024, Binance a annoncé le rétablissement progressif de ses services après le vol de 6,3 milliards de dollars d'actifs cryptos, noyau d'une attaque classée " casse du siècle " par le FBI. Les hackers ont utilisé des logiciels malveillants pour infiltrer le système de gestion des clés privées de Binance, dérogeant ainsi des cartes à dix millions de dollars personnelles et d'entreprise.

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Binance a déclaré que les pertes étaient principalement composées de cryptoactifs allant de Bitcoin à Ethereum, ainsi que d'algorithmes de trading automatisés. Selon les autorités américaines, l'opération a été planifiée pendant plusieurs mois, avec la coordination de plusieurs sous‑cellules de TraderTraitor.

Les autres casses liés à TraderTraitor

Le FBI a attribué à TraderTraitor d'autres vols majeurs : 620 millions de dollars sur la blockchain Ronin en 2022, près de 200 millions sur Atomic Wallet, Alphapo et Coinspaid en 2023, et 308 millions de dollars sur la plateforme japonaise DBMM en mai 2024. En février 2025, le groupe aurait subtilisé 1,5 milliard d'actifs de l'échangeur Bybit.

Ces chiffres, cumulés, montrent que TraderTraitor a dérobé plus de 12 billion de dollars depuis ses premières opérations. L'ensemble des vols illustre la stratégie de Pyongyang, qui exploite les vulnérabilités des marchés numériques pour financer son arsenal militaire et ses projets de haute technologie.

Réponse internationale et retombées légales

Les États-Unis et la Corée du Sud coordonnent leurs efforts pour identifier les responsables et récupérer les pertes. Le FBI continue d'enquêter sur les liens entre TraderTraitor et d'autres réseaux de cybercriminalité, tout en soulignant que ces attaques ne sont pas seulement des actes d'agression, mais des moyens d'exportation de capitaux vers le régime nord‑coréen.

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Les plateformes de cryptomonnaies renforcent leurs mesures de sécurité, incluant l'authentification multifactorielle et la séparation des clés privées. Malgré ces vives répercussions, le vol de Binance reste l'un des plus gros jamais enregistrés, rappelant aux acteurs du marché la vulnérabilité persistante des actifs numériques contre les orchestrateurs d'attaques sophistiquées.