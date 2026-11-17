Après une soirée dramatique, Tracy est éliminée de Star Academy au profit d'Amel. L'artiste se tourne vers la musique, tandis qu'Amel, sauvée par les pairs, exprime sa détresse.

La soirée du samedi 14 novembre 2026 restera gravée dans les mémoires des téléspectateurs de Star Academy comme l'un des moments les plus bouleversants de la saison. À l'issue d'un vote au premier degré chargé d'émotion, les élèves de la académie ont pris une décision difficile qui a scellé le sort de l'une des candidates. Le public, dans son jugement, a opté pour le sauvetage des garçons, permettant ainsi à Ydriss de continuer l'aventure aux côtés de ses camarades masculins. Cette configuration particulière a profondément affecté les candidates restantes, créant une tension palpable entre les équipes rouges et jaunes qui se sont affrontées lors de cette émission.

Le sauvetage d'Amel et le départ de Tracy

Les élèves ont finalement décidé de poursuivre l'aventure avec Amel, la sauvegardant ainsi de l'élimination directe. Cette décision a entraîné le départ de Tracy du télécrochet, un événement vécu avec beaucoup de difficulté par l'artiste. Lors du débriefing animé par Lydia Bouchard, Amel a subi une crise émotionnelle intense. En repensant à son amie Tracy, elle a fondu en larmes, au point de devoir quitter la salle de débriefing quelques instants pour reprendre ses esprits. Ce moment de vulnérabilité a mis en lumière la force des liens créés au sein de l'académie et la douleur de l'éloignement soudain.

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La réaction de Tracy face à l'élimination

Tracy, artiste et ancienne candidate, s'est confiée sur les émotions contradictoires qui l'ont submergées lors de cette soirée. Elle a qualifié la situation d'hyper difficile, soulignant que de nombreuses pensées se mélangeaient dans son esprit. Parmi ces angoisses, elle mentionne une peur spécifique, cultivée conjointement avec Amel, de se retrouver l'une contre l'autre. Cette rivalité imaginaire, alimentée par les règles du jeu, pesait sur elles face aux élèves, au public, aux professeurs et à toute l'équipe pédagogique. Malgré la tristesse du départ, Tracy affirme ne jamais avoir regretté sa décision de quitter la médecine pour se consacrer à la musique.

L'avenir musical de Tracy

Après quatre années passées sur les bancs de la faculté de médecine, Tracy confirme son choix de ne pas reprendre ses études. Pour elle, Star Academy a servi de confirmation à une intuition qu'elle avait déjà avant son entrée dans l'émission. Elle se réjouit désormais de retrouver son quotidien et ses proches, appréciant simplement de réécouter de la musique et de regarder des séries. Son ambition est de tester différents styles musicaux pour trouver celui qui lui convient le mieux. Elle tend naturellement vers des genres spécifiques, cherchant l'authenticité et la satisfaction artistique dans ses futurs projets professionnels.

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Les réactions des autres candidats et personnalités

La soirée a également suscité des réactions chez les autres protagonistes de l'émission. Antoine, un autre candidat, a expliqué comment les élèves évaluent leur cote de popularité. Il avoue que tout le monde pensait initialement que Ydriss serait sauvé par le public, ce qui rend le résultat final d'autant plus surprenant. De son côté, Morgan n'oubliera jamais une phrase marquante prononcée par le mentor Mosimann, une remarque qui semble avoir laissé une empreinte durable dans son esprit. Ces échanges montrent l'impact psychologique important que les jugements et les attentes exercés par les mentors peuvent avoir sur les jeunes artistes.

L'admiration de Jenifer pour les talents de la saison

Jenifer, membre du jury, a exprimé son impression face au niveau exceptionnel des candidats de cette saison. Elle a décrit un regard extrêmement bienveillant et tendre envers les jeunes talents qui se produisent chaque semaine. Selon elle, ce sont les petits détails du jeu et la progression des artistes qui la bluffent particulièrement. Son appréciation souligne la qualité des prestations offertes par les élèves, malgré la pression intense du prime. Cette reconnaissance officielle des membres du jury ajoute une dimension supplémentaire à la valeur artistique de l'émission, au-delà de la simple dimension divertissante et dramatique.