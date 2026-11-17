Éliminée de Star Academy le 14 novembre, Tracy révèle la colère initiale de ses proches face à son arrêt des études de médecine pour chanter.

Tracy, candidate éliminée le samedi 14 novembre 2026 de Star Academy, a partagé dans Gala du lundi 16 novembre 2026 les détails personnels de son parcours. La jeune femme a évoqué sa décision audacieuse de quitter les bancs de l'université pour embrasser une carrière artistique, un choix qui a provoqué une réaction violente au sein de son entourage familial.

Abandon des études de médecine et choc familial

Avant de rejoindre le casting de la nouvelle édition de Star Academy sur TF1, Tracy suivait des études de médecine. Cette voie prestigieuse et sécurisante contrastait fortement avec sa passion soudaine pour la scène. C'est lors d'un festival à Blois qu'elle a pris conscience de sa véritable vocation artistique. Fascinée par les performances des artistes féminines sur scène, elle a décidé de changer radicalement de trajectoire professionnelle.

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Cette orientation a été particulièrement mal accueillie par sa famille. Tracy affirme que ses proches ont 'pété un câble' lorsqu'elle leur a annoncé vouloir vivre de la musique. Leur colère et leur incompréhension ont marqué les débuts de cette aventure, créant une tension durable au sein du foyer.

Deux années de tensions et acceptation tardive

La rupture avec le chemin tracé par ses parents n'a pas été simple à gérer. Malgré les explications répétées de la candidate sur sa détermination, ses proches avaient du mal à accepter ce renoncement à un avenir stable en médecine. Il a fallu attendre deux bonnes années pour que les tensions s'apaisent progressivement et que la famille commence à intégrer cette nouvelle réalité.

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La reconnaissance de ses proches a fini par arriver, bien que tardivement. Tracy révèle que sa mère lui a récemment exprimé son admiration, lui disant : 'Mais qu'est-ce que tu chantes bien ! Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte plus tôt ?'. Cette prise de conscience tardive marque un tournant positif dans la relation familiale, ouvrant la voie à un soutien moral désormais actif.

Impact émotionnel de l'élimination pour Amel

L'élimination de Tracy a eu des répercussions directes sur la dynamique du groupe, affectant particulièrement sa collègue Amel. Dans un contexte où la compétition est rude, la séparation de cette camaraderie a été vécue comme une perte réelle pour les participantes restantes. La réaction d'Amel lors du débriefing animé par Lydia Bouchard a illustré cette douleur.

Le lundi 16 novembre 2026, lors de ce débriefing, la jeune femme a fondu en larmes en abordant ce sujet. Bien que cette séparation soit douloureuse, Amel assure ne rien regretter de l'amitié qu'elle a partagée avec Tracy durant toute l'aventure. Cette moment émotionnel souligne l'impact humain du format télévisé au-delà des simples performances musicales.

Projection vers l'avenir et nouvelles opportunités

Malgré son départ prématuré de l'émission, Tracy conserve une vision positive de son avenir. Elle considère cette expérience comme une étape nécessaire pour redéfinir sa vie professionnelle. L'arrêt de ses études de médecine, bien que controversé au départ, a permis de mettre en lumière son talent et de valider son choix de vie.

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La candidate ne compte pas se laisser abattre par cette élimination. Son histoire met en lumière les défis auxquels font face les jeunes artistes qui privilégient leur passion face aux attentes familiales traditionnelles. Son parcours sert d'exemple pour ceux qui cherchent à s'affranchir des sentiers battus pour suivre leur propre cheminement artistique.