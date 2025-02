Traces de plomb sur le suspect dans l'affaire Laure Zacchello

Un rapport de police scientifique révèle la présence de traces de plomb sur les vêtements d'Alexis Juret, le mari de Laure Zacchello, disparu depuis juin 2024.

Dans l' enquête sur la disparition de Laure Zacchello , un rebondissement important a été enregistré. Selon un rapport de 13 pages établi par le laboratoire de police scientifique de Toulouse, révélé par le journal Ici Pays Basque, des traces de plomb ont été découvertes sur les vêtements d' Alexis Juret , le mari de Laure Zacchello , suspect principal dans cette affaire.

Le rapport précise que « des analyses ont mis en évidence la présence de quelques particules de tir de composition classique à base de plomb » sur la partie droite de la doudoune et sur le pantalon portés par le suspect le jour de son arrestation. Alexis Juret nie fermement toute implication dans la disparition de son épouse.Laure Zacchello, 43 ans, a disparu la matinée du 21 juin 2024. Elle a été vue pour la dernière fois devant sa maison familiale d'Urrugne, près de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). En instance de divorce avec son époux, Alexis Juret, elle avait disparu sans laisser de traces. Ce dernier a été mis en examen pour meurtre sur conjoint le 24 juin et placé en détention préventive au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan dans les Landes.L'enseignant de 43 ans a toujours nié les accusations de meurtre proférées à son encontre, y compris lors de sa troisième audition devant les juges d'instruction du palais de justice de Bayonne le 30 janvier, la dernière en date. Retrouvé inconscient à son domicile le jour de la disparition, il affirme avoir été victime d'une agression et n'avoir constaté la disparition de son épouse qu'à son réveil. À son domicile, les enquêteurs ont retrouvé un coffre contenant des armes à feu, ouvert et vide. Alexis Juret n'a pas été en mesure d'expliquer leur absence. L'enquête devra déterminer si les traces de plomb découvertes sur ses vêtements sont liées ou non à son activité de chasseur, en sachant que la disparition de Laure Zacchello a eu lieu en dehors des périodes de chasse. À ce jour, Alexis Juret a effectué deux demandes de remise en liberté, toutes deux refusées par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau.





Disparition Laure Zacchello Alexis Juret Traces De Plomb Meurtre Enquête

