Trêve humanitaire Kherson : les réfugiés reviennent dans leur ville en Ukraine

En cette trêve humanitaire à Kherson, les réfugiés ukrainiens reviennent brièvement dans leur ville dévastée pour retrouver leurs foyers et évoquer leurs souvenirs.

Le 31 octobre 2026, une brève et fragile accalmie a permis à Yuliia Mayfeld et à ses quatre enfants de quitter la région d'Odessa pour pénétrer dans Kherson, ville située dans le sud de l'Ukraine. Après avoir traversé des points de contrôle et passé devant des soldats armés, la famille a connu une courte pause émotionnelle devant l'entrée de leur domicile avant de s'engager dans un chemin boueux qui menait enfin à la maison qu'ils avaient quittée sous occupation russe.

Lémoignage poignant d'un retour difficile

Yuliia Mayfeld, âgée de 39 ans, a dû refouler ses larmes en constatant que cela faisait si longtemps depuis leur départ. Sa famille avait à peine achevé les travaux de rénovation de leur propriété après avoir passé quatre mois sous le contrôle des forces russes. Bien que la contre-offensive ukrainienne ait permis de reprendre la ville en novembre 2022, il était encore excessivement dangereux de retourner s'yinstaller. Les habitants qui sont restés sur place vivent sous les feux croisés des deux armées, exposés quotidiennement à une pluie incessante de drones et de bombes qui s'abattent par dizaines sur la région.

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Ruines et souvenirs familiaux préservés

La maison semble figée dans le temps sous les vieux arbres touffus qui l'entourent. Le toboggan, la cabane en bois et les murs neufs de la bâtisse restent intacts. Les parents s'amusaient jadis à marquer au feutre noir la taille des deux benjamins de la fratrie, les jumelles Sofiia et Viktoriia. Ces dernières ont désormais neuf ans et se souviennent peu de leur vie avant l'exil. L'époux de Yuliia, un marin dont la profession le tient souvent éloigné de son foyer, navigue actuellement en mer de Chine, loin de cette scène bouleversante.

Yuliia explique que son séjour à Kherson est motivé par le désir de permettre à ses enfants de ressentir ce sentiment profond d'appartenance à un lieu natal. Pavlo, âgé de 11 ans, grimpe rapidement vers sa chambre remplie de jouets. Il garde en mémoire le dernier anniversaire célébré avec ses camarades. Il note tristement que deux d'entre eux ont émigré en Pologne et qu'il ne les a plus revus, tandis qu'une autre amie est partie pour l'Italie.

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Exode massif et dangers actuels

Comme la famille Mayfeld, de nombreux habitants déplacés vers le nord ou l'ouest du pays ont bravé la peur ces derniers jours. Ils profitent de cette trêve pour récupérer des affaires, vérifier si les frappes russes ont épargné leurs maisons ou simplement se promener dans les rues de Kherson. Face à l'intensité des bombardements, environ trois quarts des 280 000 habitants ont fui cette ville construite sur les bords du Dniepr. Le fleuve marque désormais la ligne de front, et de nombreux quartiers classés en zone rouge sont devenus des fantômes désolés.

Le danger persiste sur chaque trottoir et dans chaque place publique. Les soldats russes ont semé des milliers d'engins explosifs improvisés et de mines antipersonnelles larguées par drones. Liouba Kryvoroutchko, âgée de 33 ans, a exprimé sa douleur en observant les vestiges d'un immeuble en ruines au centre-ville, semblables à d'innombrables bâtiments détruits. Elle souhaitait simplement rentrer chez elle tant qu'elle en avait encore la possibilité, trouvant les mots insuffisants pour décrire la transformation de sa ville.

Menace militaire et souvenirs éphémères

Une source militaire locale, qui a demandé le secret, a prédit que la situation redeviendra infernale et pire qu'avant. Les forces russes, positionnées sur l'autre rive du fleuve, ont utilisé le calme des derniers jours pour amasser de nouvelles troupes, acheminer des stocks de munitions et collecter des renseignements sur les positions ukrainiennes grâce à des drones de surveillance. Cette perspective laisse seulement 24 heures à Yuliia Mayfeld pour montrer à ses enfants un fragment de la vie laissée derrière eux.

Au milieu de cette incertitude, la jeune femme aux longs cheveux blonds sort une photo d'un temps révolu où la famille entière, heureuse et insouciante, posait ensemble. Ivan, âgé de 16 ans, fait également partie de ceux qui reviennent brièvement dans cette zone de conflit. Yuliia souligne que cette expérience touche l'âme profondément et qu'elle ne la souhaite à personne. Elle explique que lorsque l'on est chez soi, on ressent le besoin de serrer les murs dans ses bras et de parcourir chaque pièce comme autrefois, vaquant aux tâches ménagères avec une nostalgie amère.