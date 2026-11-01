Trêve humanitaire à Kherson : Retour émotionnel de familles ukrainiennes

Une brève trêve permet aux réfugiés ukrainiens de retourner dans leur maison de Kherson. Une expérience poignante pour les familles ayant fui les bombardements russes depuis novembre 2022.

Une courte pause a permis à plusieurs familles ukrainiennes de traverser les points de contrôle et les zones de combat pour retrouver leur foyer à Kherson, le 31 octobre 2026. Yuliia Mayfeld, qui vivait relocalisée dans la région d' Odessa avec ses quatre enfants, a saisi cette trêve humanitaire sur la ligne de front pour revenir chez elle dans le sud de l'Ukraine. Après des années d'absence forcée, l'émotion était palpable alors que la famille émergeait d'un chemin boueux pour rejoindre l'entrée de leur domicile.

Un retour au foyer après l'occupation russe

Les quatre enfants de Yuliia, muets et timides, ont attendu patiemment que leur mère ouvre le portail avant de s'engouffrer dans le jardin tapissé de feuilles d'automne. La mère de famille, âgée de trente-neuf ans, a peine à contenir ses larmes en répétant que cela fait si longtemps. La famille avait terminé la rénovation de leur maison juste avant de fuir après quatre mois passés sous l'occupation russe. Le retour aurait été nettement plus dangereux peu après la contre-offensive ukrainienne qui avait permis de reprendre Kherson en novembre 2022.

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Danger constant et maisons vides

Les habitants qui sont restés dans la ville vivent désormais sous les feux croisés des deux armées ennemies. Ils sont à la merci des drones et des bombes qui tombent par dizaines chaque jour. Dans le jardin, rien n'a changé sous les vieux arbres touffus. Le toboggan, la cabane en bois et les murs neufs de la bâtisse témoignent du temps où les parents marquaient la taille de leurs filles, Sofiia et Viktoriia, qui ont aujourd'hui neuf ans. Les jumelles ne se souviennent presque plus de ce lieu.

Leur père, un marin souvent absent, navigue actuellement en mer de Chine. Yuliia explique qu'elle est là pour que ses enfants puissent éprouver le sentiment d'être chez eux, ce lien intérieur profond au foyer et au lieu de leur naissance. Pavlo, l'aîné de onze ans, a grimpé les escaliers menant à sa chambre remplie de jouets sans oublier ses amis d'enfance. Deux sont partis en Pologne et il ne les a plus revus, tandis qu'une autre est partie pour l'Italie.

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Une ville dévastée et des souvenirs douloureux

Comme les Mayfeld, de nombreux déplacés venus du nord ou de l'ouest du pays ont bravé la peur ces derniers jours. Ils ont profité du cessez-le-feu pour récupérer des affaires, vérifier si leurs maisons avaient été épargnées par les frappes russes, ou simplement se promener dans les rues. Face à l'intensité des bombardements, environ trois quarts des deux cent quatre-vingts mille habitants ont fui Kherson, ville construite sur les bords du Dniepr. Ce fleuve marque la ligne de front et de nombreux quartiers classés en zone rouge sont désormais des fantômes.

Le danger rôde sur chaque trottoir et place publique, où des soldats russes ont semé des milliers d'engins explosifs improvisés et de mines antipersonnelles larguées par drones. Liouba Kryvoroutchko, trente-trois ans, exprime sa douleur en observant les vestiges d'un immeuble en ruines. Elle affirme que tout a tellement changé qu'il lui manque des mots, et qu'elle voulait simplement rentrer tant qu'elle en avait la possibilité. Une source militaire locale, souhaitant garder l'anonymat, prédit que la situation sera pire encore que par le passé.

Menaces russes et fin de la trêve

Les forces russes, positionnées sur l'autre rive du fleuve, ont utilisé le calme des derniers jours pour amasser de nouvelles troupes et acheminer des stocks de munitions. Elles ont également collecté des renseignements sur les positions ukrainiennes à l'aide de drones de surveillance selon l'officier concerné. Yuliia Mayfeld ne dispose que de vingt-quatre heures pour montrer à ses enfants un fragment de la vie laissée derrière eux.

Elle sort d'un carton une photo d'un temps révolu où la famille posait heureuse et insouciante. Elle déclare ne souhaiter une telle expérience à personne car cela touche l'âme profondément. Pour elle, être chez soi est une sensation unique que l'on ne peut comparer à aucune autre. Ivan, l'aîné de seize ans, garde le silence et ne sourit pas. Il montre un coin du salon et explique simplement qu'ils dormaient tous là au début des bombardements, illustrant à quel point cette visite fut intense et triste pour toute la famille.