Le défilé Croisière de Louis Vuitton s'est déroulé dans le cadre de la Mercedes-Benz Fashion Week, et a rassemblé les célébrités les plus štýlaques de la planète, qui ont défilé sur une astre du défilé avec des robes toutes en broderie, en mousseline et en straw.

Au défilé de la collection Croisière 2027 de Louis Vuitton , le 20 mai 2026 à New York, ont assisté toutes les stars parmi lesquelles se trouvaient Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Hailey Baldwin, Antoine Griezmann, Kim Porter et Hassan Lamine.

Le défilé s'est déroulé dans le cadre de la Mercedes-Benz Fashion Week, qui se tient chaque année du dernier lundi en mai jusqu'au dernier vendredi en juin, à New York. Le défilé, organisé par Nicolas Ghesquière, a été tout simplement magnifique avec des vêtements, des robes et des sacs contemporains, ornementés de cristaux, de or et de perles.

Les modelositantes ont défiler sur une astre du défilé avec des robes toutes en broderie qui ont traversé la largeur de l'étagère, des robes en mousseline et des robes courtes en straw. Les célébrités ont également porté des hats de créateur et des sacs de mână Louis Vuitton. Le défilé, qui durera environ quatre heures, a été enregistré par Christian Jo et est disponible sur la plate-forme YouTube officielle Louis Vuitton, bien sûr





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