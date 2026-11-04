Toutes fibres dehors : Salon textile éthique à La Gacilly en novembre 2026

Le salon Toutes fibres dehors célèbre l'artisanat textile durable à La Gacilly les 6, 7 et 8 novembre 2026. Découvrez le programme et les exposants.

Le salon Toutes fibres dehors se tiendra du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2026 à La Gacilly dans le Morbihan. Cet événement mettra à l'honneur l'artisanat textile régional avec plus d'une quarantaine d'exposants présents sur le site.

Déroulement et programmation de l'événement

L'accueil des visiteurs débutera le vendredi 6 novembre 2026 entre 14 heures et 18 heures à l'espace culturel Artémisia. Les portes resteront ouvertes le samedi 7 et le dimanche 8 novembre 2026 de 10 heures à 18 heures pour permettre une fréquentation optimale du week-end. Cette ouverture anticipée le vendredi après-midi constitue une extension par rapport aux éditions précédentes afin de capter un public élargi.

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Positionnement éthique contre la fast fashion

L'association Textile Métiers d'Art - Bretagne, coprésidée par Lucille Pennec et Christelle Dinard avec Marion Michel comme trésorière, défend une vision précise du secteur. Les artisans sélectionnés travaillent selon des valeurs écologiques et éthiques strictes. Ils s'opposent directement au modèle de la fast fashion qui privilégie l'achat impulsif et la production à bas coût.

Visibilité accrue et soutien local

La boutique Calicot, ouverte récemment à La Gacilly, a renforcé l'implantation de l'association dans cette ville. Elle valorise les créations de six adhérentes et profite de l'afflux touristique généré par le Festival Photo de La Gacilly dont la 21e édition s'est achevée début octobre. Cette synergie a permis de promouvoir efficacement le salon auprès d'un public intéressé par les expositions artistiques locales.

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Sélection rigoureuse des artisans exposants

Une trentaine de candidats sont systématiquement refusés chaque année en raison du nombre limité de places disponibles dans la grande halle. L'organisation veille à renouveler sa sélection pour intégrer de nouveaux regards et idées fraîches au sein de l'association. Les exposants proviennent majoritairement de Bretagne et des Pays de la Loire.

Conditions d'accès et tarifs officiels

L'entrée au salon Toutes fibres dehors est fixée à 5 euros pour l'ensemble de la durée de l'événement. Ce billet donne droit à un bon d'achat de 3 euros utilisable exclusivement auprès des exposants présents sur le site. Cette incitation financière vise à soutenir directement les créateurs textiles locaux lors de leurs achats.