Tout Schuss 2026 : Le Rendez-vous Incontournable des Alpes du Sud

Découvrez Tout Schuss, le salon des sports d'hiver à Aix-en-Provence. Stations, animations et offres de la saison 2026-2027 présentées le 28 et 29 novembre.

Organisé par le média régional La Provence , l'événement Tout Schuss se profile comme la référence annuelle pour la découverte des stations de ski dans les Alpes du Sud. Cette manifestation majeure se tiendra place François-Villon à Aix-en-Provence , les 28 et 29 novembre 2026. Elle rassemblera l'ensemble des acteurs clés du secteur pour dévoiler leurs projets et calendriers pour la saison hivernale 2026-2027.

Détails de l'Événement et Présence des Acteurs

La 13e édition de Tout Schuss offre une immersion complète dans l'univers montagnard sans obliger à quitter la ville d'Aix-en-Provence. De nombreuses structures seront présentes sur place, incluant des stations des Alpes du Sud , des écoles de ski françaises ( ESF ) ou internationales ( ESI ), ainsi que le ski club d'Aix et divers partenaires institutionnels de la région. L'objectif est de permettre aux skieurs et aux familles de se renseigner directement sur les agendas de la prochaine saison.

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Ce salon s'inscrit dans un contexte où les Alpes du Sud apparaissent comme une destination hivernale de premier choix, tant pour les touristes français que pour les visiteurs étrangers. La préparation des pistes est déjà entamée, avec les premiers flocons tombés dans les Alpes du Sud, signifiant que les stations sont opérationnelles pour accueillir les premiers skieurs de la saison.

Performance Économique et Investissements Struc

Les résultats économiques de la région témoignent d'une dynamique touristique robuste. Selon l'organisation professionnelle Domaines skiables de France ( DSF ), les Alpes du Sud ont excellé en termes de fréquentation nationale durant les quatre semaines des vacances d'hiver de la saison 2025-2026. Les Hautes-Alpes comptabilisent 5 millions de touristes par an, tandis que les Alpes-de-Haute-Provence en accueillent environ trois millions.

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Ce poids touristique génère un chiffre d'affaires touristique estimé à 1,3 milliard d'euros. Par ailleurs, la France reste un leader mondial du ski, avec des domaines français ayant investi 555 millions d'euros en 2025. Une partie significative, soit plus de 71,84 millions d'euros, a été dédiée aux Alpes du Sud spécifiquement pour la création de nouvelles infrastructures et de nouveaux équipements.

Agenda Sportif et Diversification des Activités

L'offre de la saison 2026-2027 s'élargit au-delà du ski classique grâce à de nombreux rendez-vous sportifs. Les Alpes du Sud accueilleront l'open de snow volley au Dévoluy , la Coupe d'Europe de ski alpin à Orcières , ainsi que les Coupes d'Europe et de France de ski freestyle à Vars . Des projets ambitieux sont également en ligne de mire, comme celui de Simon Billy en ski de vitesse, qui vise à faire de 2026 une année historique pour cette discipline.

Pour ceux qui souhaitent profiter de la montagne sans chausser les skis, les activités familiales se diversifient considérablement. Il est ainsi possible de découvrir le mountain kart aux Orres , le kart drift au Val d'Allos , ou la randonnée en raquettes dans la Vallée de l'Ubaye . La technologie fait également son entrée avec des pistes damées par la première dameuse électrique de forte puissance produite à l'échelle industrielle.

Animations Culturelles et Logistique Pratique

Au-delà du sport, les animations culturelles feront vibrer les stations tout au long de l'hiver. Le festival Vars en Scène résonnera à Vars sur trois week-ends, tandis que le célèbre DJ, fans de la Star Academy , se produira à Serre Chevalier le 25 février. Ces événements s'ajoutent à une programmation riche pour attirer un large public familial.

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Pendant le salon Tout Schuss , les stations comme Vars , Serre Chevalier , Pra Loup ou Montclar présenteront leur calendrier tout en proposant des tarifs avantageux pour encourager les skieurs hésitants. Des animations gratuites incluront une initiation au ski en réalité virtuelle, un rodéo mécanique par l'école de ski française des Alpes du Sud, une patinoire et une piste de luge. Les équipes masculine et féminine du Marseille Hockey Club Amateur participeront également aux jeux-concours.

Les détails pratiques pour visiter ce salon sont clairs : il se tiendra le samedi 28 novembre de 10h à 19h et le dimanche 29 novembre de 10h à 18h à la place François-Villon à Aix-en-Provence. L'entrée est gratuite. Pour plus de précisions, le public est invité à consulter le site officiel www.toutschuss.net. Cette manifestation confirme le rôle central des Alpes du Sud dans l'industrie du tourisme hivernal français.