Tout le week-end de Pentecôte, Toulouse ne tournera pas complètement au ralenti

La ville propose de nombreuses activités pour profiter du soleil et se ressourcer, tels que les boutiques, les piscines, les centres commerciaux, les équipements sportifs et des services municipaux. Mais il est important de s'informer sur les différents hours d'ouverture avant de sortir, en raison de possibles fermetures ou restrictions.

Les centres commerciaux et certains équipements sportifs de Toulouse resteront ouverts pour le départ du week-end de Pentecôte. Les piscines Yvonne-Godard et Jean-Boiteux sont ouvertes d'ici là, tandis que la Bellevue et les patinoires leur résisteront.

Les services municipaux, y compris les bibliothèques et médiathèques, fermeront, mais les archives de l'état civil et les Maisons Toulouse Services restent ouvertes. Par contre, le trafic sera chargé autour de Toulouse, alors planifiez vos trajets en conséquence. Vous pouvez également vous informer sur les horaires et les rdv à la mairie de la Ville rose





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