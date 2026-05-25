Tout l'actu des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand avec nos légendaires 'Drôles de Dames' : Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet. Toute l'actu des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand avec nos légendaires 'Drôles de Dames' : Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet. Toute l'actu des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand avec nos légendaires 'Drôles de Dames' : Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet. L'After foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 15 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs. RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France. La grille des programmes de RMC s'articule autour de rendez-vous phares comme Apolline Matin (6h-9h), les Grandes Gueules (9h-12h), Estelle Midi (12h-15h), Super Moscato Show (15h-18h), Rothen s'enflamme (18h-20h), l'After Foot (20h-minuit). La minute de Polo : Exploit avec le FC Thoune en Suisse, Mauro Lustrinelli sera le nouveau coach du FC Union en 2026/27... pour tout changer ? – 25/05

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Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs. RMC est une radio généraliste, essentiellement axée sur l'actualité et sur l'interactivité avec les auditeurs, dans un format 100% parlé, inédit en France.

La grille des programmes de RMC s'articule autour de rendez-vous phares comme Apolline Matin (6h-9h), les Grandes Gueules (9h-12h), Estelle Midi (12h-15h), Super Moscato Show (15h-18h), Rothen s'enflamme (18h-20h), l'After Foot (20h-minuit). La minute de Polo : Exploit avec le FC Thoune en Suisse, Mauro Lustrinelli sera le nouveau coach du FC Union en 2026/27... pour tout changer ? – 25/0





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