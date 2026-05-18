Tout l'actu des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand avec nos légendaires 'Drôles de Dames' : Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet | L'After Foot fête ses 20 ans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce in dictum nulla. Ut eu nisi pretium, vestibulum orci mattis, euismod velit. Quisque mattis egestas pretium. Phasellus ut lacus nisi. Vivamus vel justo id mauris semper tincidunt. Sed sed consectetur tellus. Phasellus metus enim, rhoncus ac suscipit ut, interdum at dolor. Donec vitae neque sapien. Proin interdum enim id libero accumsan, ut euismod velit bibendum. Sed id mauris lacus. Pellentesque eu tempus nunc. Morbi egestas, odio eget ornare consequat, metus ante suscipit libero, eu pellentesque est justo at massa. Proin aliquam urna velit, eget placerat ante malesuada vel. Quisque odio nunc, posuere vel posuere vitae, finibus ut tortor.

Tout l'actu des sélections nationales et des championnats anglais, espagnol, italien et allemand avec nos légendaires 'Drôles de Dames' : Julien Laurens, Fred Hermel, Polo Breitner et Johann Crochet.

L'avis de Daniel : 'La célébration du titre est à la hauteur de l'intérêt du PSG pour la Ligue 1' - Partie 1 – 18/05 L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Selections Nationales Championships English Spanish Italian German Leagues Drôles De Dames

United States Latest News, United States Headlines