Tout Inclus ou Tout Compris ? Décryptage des Expressions Touristiques

Cet article explore les nuances entre les expressions «tout inclus» et «tout compris» dans le contexte du tourisme. Il examine la définition de ces termes, l’influence de l’anglais sur leur usage, et les variations de leur interprétation dans l’industrie hôtelière. L’article met en garde les voyageurs à se renseigner sur la définition précise de ces formules avant de réserver.

Vacances «tout inclus», séjours en formule «tout compris», des hôtels «tout-inclus» pour des vacances bien méritées... Elle est là prête à appâter les touristes ou ceux qui préparent leur voyage. L’expression «tout inclus» a de quoi faire rêver les personnes qui disposent d’un budget limité : les vols, hôtels et repas sont pris en compte dans la note finale. «Vous pourrez donc profiter de vos vacances “all inclusive” pour vous détendre», peut-on lire ici et là sur les sites d’agences de voyage.

Seulement, il arrive parfois de lire plusieurs formules d’hébergement dans un hôtel : celle «tout inclus» ou celle «tout compris». Y a-t-il une différence entre ces expressions ? Est «inclus» ce qui est «contenu, enfermé, compris dans quelque chose» : «J’ai inclus deux exemplaires du document dans l’enveloppe.» Le mot a valeur d’adverbe pour indiquer ce «qui est pris inclusivement, y compris la chose dont on parle». Par exemple : «Des corrections ont été apportées au document jusqu’au chapitre deux inclus.» Là où le terme «compris» peut indiquer ce qui se trouve dans une «intervalle» : «L’espace compris entre la cuisine et la salle à manger nous semble trop restreint.» Est «compris» ce qui est «inclus dans un certain espace ou dans une catégorie, un système de gradations, de valeurs». Ainsi, les deux mots sont synonymes mais pas toujours interchangeables. «Tout inclus» ou «all inclusive» Si l’Académie française considère, d’après sa rubrique Dire, ne pas dire, que l’expression «tout inclus» est un «calque» de l’expression anglaise «all inclusive», elle reste «acceptable» pour l’Office québécois de la langue française. Et ce, même s’il reconnaît son expansion «sous l’influence de l’anglais». «En effet, “inclus” est synonyme de “compris” au sens de “contenu dans quelque chose”», est-il précisé sur le site de l’OQLF. L’expression «tout compris» est plus ancienne. Partant de là, on peut dire que les expressions «tout inclus» et «tout compris» veulent peu ou prou dire la même chose. Mais, car il y en a un, ce qui est clair dans le dictionnaire, ne l’est pas dans le tourisme. Chacun y va de sa définition de «tout inclus» ou de «tout compris». Selon les hôtels, le «tout compris» inclut généralement la chambre, les repas et, parfois, une sélection de boissons. Simple et efficace. Il est souvent indiqué sous l’expression de «pension complète». Là où le «tout inclus» est synonyme de «tout frais payés» : les activités proposées, les services supplémentaires sont déjà pris en compte dans la note finale, offrant un panel de possibilités. D’où l’importance d’être vigilant au moment de payer sa réservation : renseignez-vous sur leur propre définition du «tout compris» ou «tout inclus»





