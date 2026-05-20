Tout en animations pour la Fête de la nature

Le Syndicat mixte de la dune du Pilat propose une série d'activités gratuites à réserver sur le site pour la Fête de la nature qui aura lieu du mercredi 20 mai au lundi 25 mai sur la Grande Dune du Pilat et le bassin d'Arcachon.

Le Syndicat mixte de la dune du Pilat organise toute une série d'animations jusqu'au lundi 25 mai pour la Fête de la nature. Les activités prévues pour ces 5 jours de fête sont ouvertes à tous à l'inscription en avance, et sont gratuites pour un nombre limité de participants.

Un été sur la dune du Pilat (5/8) : la vie insoupçonnée des animaux avant et après le grand incendie. Le bassin d'Arcachon : Le rachat de la dune du Pilat a été déclaré d'utilité publique en mai 2016. La Journée mondiale des abeilles, avec une exploration du monde des insectes volants, et la Journée internationale de la biodiversité avec le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique sont quelques-unes des animations prévues.

Des blockhaus, des insectes, mais aussi des plantes, et une balade commentée et une autre contée sont gracieusement offertes. L'inscription préalable via le mail mediation@ladunedupilat.com ou au 06 32 01 45 51 est obligatoire. Pendant ce temps, la team de 250 rédacteurs continue de vous offrir chaque jour des informations de qualité utiles





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