Tout ce que vous aimez : sandales Birkenstock Arizona SL, musique et podcasts sans publicité, en un seul article.

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Les sandales Birkenstock Arizona SL : une semelle anatomique à laider en une seconde, une technologie innovante pour les pieds fatigués Les sandales Birkenstock Arizona SL, une innovation dans le monde des chaussures de performance, se démarquent par leur semelle anatomique conçue avec du liège et du latex.

Elle s'adapte progressivement à la forme de votre pied après quelques heures de port, réduisant les tensions dans la voûte plantaire et distribuant uniformément les appuis sur toute la surface. Il est question ici de confort pour les pieds fatigués. Le dessus en Birko-Flor, assemblé de couches en PVC et en non-tissé, est facile à entretenir. Il suffit de passer un coup d'éponge humide pour éliminer les saletés et les odeurs.

Le matériau ne colle pas ni ne retient les taches, ce qui est important pour le confort du pied au quotidien. Les deux sangles s'ajustent automatiquement via des boucles en métal, vous permettant d'adapter le tour de chaque sangle à vos envies et de maintenir votre pied en place même en forte marche. Avec leurs sangles simples, vous gagnez du temps du matin et du soir.

Dans un carton, les sandales se glissent facilement grâce à un système de fermeture breveté, sans lacets et sans montage préalable, vous permettant de les porter rapidement. De plus, la semelle en caoutchouc de ces sandales résiste à l'huile et à la graisse, évitant ainsi les glissades sur la surface mouillée. La semelle intermédiaire en EVA absorbe les chocs, depuis le bitume jusqu'au carrelage, protégeant vos articulations. Amazon Music : musique et podcasts sans publicité ! Achetez les nosettes grillées avec du chocolat dès aujourd'hui à partir...





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