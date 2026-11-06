Tous en Sons ! 2026 : Le Festival de Musique pour Enfants à Marseille

La 8e édition du festival Tous en Sons ! se tient du 1er au 23 décembre 2026 à Marseille. Découvrez les dates, le programme et les lieux des spectacles musicaux pour enfants.

La huitième édition du festival Tous en Sons ! se déroulera du 1er au 23 décembre 2026 dans la région de Marseille et ses environs immédiats. Cet événement culturel majeur place la musique au cœur de l'éveil artistique pour les jeunes spectateurs, offrant une plateforme dédiée à la découverte sonore et au partage intergénérationnel. Le programme s'étend sur plusieurs semaines pour proposer une immersion totale dans l'univers musical.

Programme Officiel et Dates Clés

Le calendrier du festival est strictement défini entre le 1er et le 23 décembre 2026, marquant le retour de cette manifestation culturelle attendue par les familles et les amateurs de musique. La programmation varie considérablement tout au long de cette période, couvrant des dates spécifiques pour chaque performance majeure. Les organisateurs ont soigneusement échelonné les événements pour maximiser la fréquentation et l'accessibilité des spectacles sur trois semaines complètes de représentations.

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Diversité des Genres Musicaux

Le festival Tous en Sons ! propose une diversité stylistique vaste qui inclut la musique classique, le jazz, le conte musical et des expériences sonores contemporaines. Cette mixité reflète la volonté des organisateurs de rendre la création musicale accessible à différents âges et sensibilités. En croisant les genres, les artistes et les lieux, le festival entend nourrir la curiosité et l'imaginaire des enfants, tout en faisant de la musique une expérience à vivre en famille et à partager.

Programmation à La Criee et au Cepac Silo

L'Orchestre philharmonique de Marseille ouvre officiellement le festival à La Criee dans le 7e arrondissement le 1er décembre. Quelques jours plus tard, le 4 décembre, le Cepac Silo dans le 2e arrondissement accueillera un spectacle inspiré du récit d'Astrid Lindgren, mis en musique par l'accordéoniste Vincent Peirani. Cette production réunira plusieurs musiciens ainsi que les chœurs Pélagos dirigés par Tony Melvil.

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Rencontres au Musee et Ateliers Creatifs

Le 16 décembre, le Mucem situé dans le 2e arrondissement accueillera l'exposition Manger les images qui présente des pains figuratifs et des gâteaux votifs. Au Théâtre Massalia dans le 3e arrondissement, les 11 et 12 décembre, la production s'intéressera au regard des autres et à la construction identitaire. Des ateliers et des actions de médiation sont également mis en place pour prolonger l'expérience artistique au-delà des scènes principales.

Finale et Informations Pratiques

Le festival s'achèvera le 23 décembre au Théâtre du HangArt dans le 4e arrondissement avec un ciné-concert. La Cité de la musique dans le 1er arrondissement accueillera un spectacle bilingue français et gallo le 17 décembre. Les tarifs varient entre 5 et 32 euros, avec des dates complémentaires à La Tour-d'Aigues et Lourmarin disponibles sur tousensons.fr.