Tous en rose au centre social Jeanne-Pistoun pour la prévention du cancer du sein

Le centre social Jeanne-Pistoun à Ferrières a accueilli l'animation Tous en rose, une soirée goûter dédiée au bien-être et à la lutte contre le cancer du sein.

Mercredi 28 octobre, en fin d'après-midi, le centre social Jeanne-Pistoun, situé dans le quartier de Ferrières, a accueilli l'animation Tous en rose, une soirée goûter consacrée au bien-être, à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein. L'événement a rassemblé participantes, bénévoles et partenaires dans une ambiance conviviale marquée par les sourires et les échanges.

Une soirée goûter solidaire et conviviale

Portée par un esprit de solidarité, la rencontre a rencontré un vif succès auprès du public. Des rires et une belle énergie collective ont rythmé cet après-midi, selon les organisateurs.

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Estelle Agostini, animatrice famille au sein de l'établissement et organisatrice de l'événement, a souligné que cette soirée goûter correspondait à l'esprit que l'équipe souhaite insuffler au centre social, avec beaucoup de convivialité.

L'animation Tous en rose est issue d'une réflexion collective de l'équipe du centre social. Elle a mobilisé des bénévoles ainsi qu'une dizaine de partenaires, chargés d'animer les différents ateliers proposés aux participantes.

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Un espace cocooning et des ateliers de prévention

Les participantes étaient accueillies dans un espace cocooning où des boissons et des gâteaux, confectionnés la veille par une équipe de huit bénévoles, étaient proposés.

Une garderie animée par Solène, animatrice Bafa, a permis aux mamans de profiter sereinement et pleinement des ateliers. Ce dispositif a été salué par les participantes, qui ont pu participer l'esprit tranquille.

Une mère de famille a témoigné de son expérience, expliquant que partager ce moment au centre social lui faisait du bien. Profitant d'un jour de repos, elle a pu participer en toute tranquillité, son fils Malik étant pris en charge par la garderie.

La prévention du cancer du sein au cœur du projet

Au-delà de son aspect festif, la manifestation s'inscrivait dans une démarche de sensibilisation au bien-être et à la prévention du cancer du sein. Les ateliers proposés par les partenaires ont permis d'aborder ces thématiques dans un cadre accessible et bienveillant.

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Cette initiative illustre la volonté du centre social Jeanne-Pistoun de renforcer les actions de prévention et de lien social dans le quartier de Ferrières, en associant équipe, bénévoles et partenaires locaux.

La réussite de cette soirée goûter confirme l'intérêt du public pour ce type de rendez-vous conviviaux, où l'information et le partage occupent une place centrale.