Tous en piste : 634 personnes courent pour aider la recherche contre la maladie de Charcot

La première édition de Tous en piste au profit des patients atteints de la maladie de Charcot a réuni 634 personnes au stade Chante-Cigale ce dimanche 14 juin. Les collectes de fonds sont organisées pour financer la recherche, soutenir les familles et porter la voix des patients.

Je prends la parole pour tous les malades, quils puissent parler ou pas, a explique Bruno, atteint de la maladie de Charcot. La premiere edition de Tous en piste au profit des patients atteints de la maladie de Charcot a reunie 634 personnes au stade Chante-Cigale ce dimanche 14 juin.

La sclerose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot touche 8 000 personnes en France. Des collectes de fonds sont organisees pour financer la recherche, soutenir les familles et porter la voix des patients. L'Association pour la recherche sur la SLA (ARSLA) orchestre tous les ans une operation nationale, Eclats de juin. C'est dans ce cadre que les maladies du motoneurone (MMN), font l'objet d'une surveillance epidemiologique ces dernieres annees.

Objectif : proposer des indicateurs d'incidence et de mortalite sur l'ensemble du territoire, utiles pour dimensionner l'offre locale d'information, de prise en soins et d'accompagnement. Les derniers resultats, portant sur la periode 2010-2021, ont ete decouvres mardi 17 mars par Santé publique France. Selon les chiffres recents, l'incidence des maladies du motoneurone est de 3 a 3,5 pour 100 000 habitants/an. La mortalite, 2,7 a 3 pour 100 000 habitants par an, est proche de l'incidence.

Ce qui montre la letalite elevee de ces pathologies. Bruno et Anita, tous les deux atteints de la maladie de Charcot, ont respond aux questions des responsables de l'ARSLA. S'ils livrent un message positif parce qu'ils ont envie de 'se battre', Bruno relate une anecdote moins heureuse liee a sa vie professionnelle : occupant un emploi administratif, il lui aurait ete propose de changer de batiment pour des raisons de non-accessibilité.

Comme il appreciate les relations avec ses colleagues, la peine etait donc double.

'Les malades doivent se battre contre la maladie mais pas contre tout', denonce-t-il. 'C'est la maladie la plus cruelle', lance Lorene Vivier, atteinte de la maladie de Charcot se bat pour faire avancer la recherche. Diagnostiquee a 38 ans d'une maladie neurodegeneree incurable, Lorene Vivier a decide de ne pas se taire.

Pour la seconde fois, elle partira aux cotes de l'association Defi d'elles en Laponie avec pour objectif de recolter 100 000 euros pour la recherche sur la maladie de Charcot. Sophie Panonacle a rappel le soutien et le vote d'une loi permettant aux personnes atteintes de SLA d'acceder a la prestation de compensation du handicap apres 60 ans.

Elle est intervenue pour la reforme du remboursement des fauteuils roulants, mais aussi aupres du president de la Republique pour l'autorisation a titre expereimental d'un medicament pour les patients dont la maladie est d'origine genetique





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