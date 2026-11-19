La grève des élagueurs contraint la ville de Tours à installer un sapin de 10 mètres à la place Jean Jaurès, en remplacement du projet initial de 17 mètres.

La ville de Tours prépare son entrée dans la période des fêtes avec un aménagement hivernal modifié, suite à des contraintes logistiques majeures. Le grand sapin de Noël habituellement attendu sur la place Jean Jaurès a dû être adapté pour tenir compte d'une situation imprévue survenue fin novembre. Le remplacement de l'essence conifère prévue initialement a nécessité une intervention rapide de la municipalité pour respecter le calendrier traditionnel.

Contexte de la grève des élagueurs

La Ville de Tours a été contrainte de revoir ses projections en raison de la grève des élagueurs de la Métropole. Le premier conifère, choisi initialement, n'a pas pu être coupé dans les délais impartis. Cette grève a bloqué la chaîne d'approvisionnement traditionnelle, empêchant la réalisation du chantier prévu à l'origine. La situation a forcé les responsables locaux à chercher une alternative immédiate.

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Le sapin initial, mesurant 17 mètres de haut, présentait une complexité technique supplémentaire. Sa hauteur importante signifiait qu'il touchait directement les câbles électriques du secteur. La coupe de cet arbre géant aurait exigé l'activation d'un dispositif de sécurité lourd, incluant une coupure d'électricité pour le village de Benais durant plusieurs heures.

Cette coupure d'énergie n'a pas pu être reportée à une date ultérieure sans perturber le fonctionnement de la localité. Face à l'impossibilité de mener à bien la coupe complexe et aux retards accumulés, la mairie a dû déclencher son plan de secours. L'objectif était de garantir la présence d'un arbre festif malgré les obstacles opérationnels.

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Le choix de Saint-Avertin

La Ville de Tours a orienté son choix vers un nouveau spécimen situé à Saint-Avertin. Ce conifère mesure une dizaine de mètres de hauteur, ce qui est nettement moins imposant que la quinzaine de mètres de l'année précédente. Le sapin de 17 mètres a ainsi été abandonné au profit de cette option plus accessible.

Ce nouveau sapin provient de particuliers ayant participé activement à l'approvisionnement local. Il sera planté ce jeudi 19 novembre 2026 sur la place principale de Tours. La place Jean Jaurès, située en face de l'hôtel de ville, accueillera donc ce nouvel élément décoratif majeur pour la saison.

L'installation est prévue pour ce jeudi 19 novembre 2026. Les équipes municipales superviseront la mise en place de cet arbre de remplacement. Cette intervention s'inscrit dans la continuité des traditions locales, où un grand sapin reste un pilier de la décoration hivernale.

Impact visuel et prochaines étapes

La place Jean Jaurès verra ses décorations complétées par de nombreuses autres installations festives. Le sapin de Saint-Avertin sera entouré de lumières et d'ornements pour marquer le passage définitif de la ville en mode Noël. Le conifère restera visible durant environ un mois et demi, suivant le rythme habituel de la période de fin d'année.

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Les habitants de Tours et les visiteurs pourront admirer ce nouvel arbre à partir du jeudi 19 novembre 2026. La Ville de Tours a privilégié la faisabilité et la sécurité pour assurer la tenue de cet événement annuel. La modification de la taille de l'arbre est une conséquence directe des mouvements sociaux du secteur forestier local.