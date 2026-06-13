Tours : le député Charles Fournier invite les habitants à rejoindre son parlement de circonscription

Le député écologiste Charles Fournier organise une réunion d'information sur son parlement de circonscription, une assemblée citoyenne de 80 habitants tirés au sort qui participe à son travail parlementaire. Une initiative qu'il finance sur ses fonds de mandat et qui a déjà permis des questions au gouvernement et des propositions de loi.

Le député EELV de la première circonscription d'Indre-et-Loire, Charles Fournier , organise une réunion d'information le samedi 20 juin au jardin de la préfecture de Tours , de 14h à 16h30, pour présenter et recruter de nouveaux membres pour son parlement de circonscription , une initiative qu'il a lancée après son élection en 2022.

Cette assemblée citoyenne réunit chaque année 80 habitants de Tours, sélectionnés par tirage au sort parmi les volontaires, et vise à associer les citoyens au travail parlementaire. Les membres peuvent auditionner des experts, contribuer à l'élaboration de questions au gouvernement et de propositions de loi, et participer aux travaux du député. L'objectif affiché est de promouvoir la transparence, le partage et la démocratie participative.

Le financement de ce dispositif repose en partie sur l'enveloppe de frais de mandat du député, couvrant les repas, la location de salle et la garde d'enfants pour faciliter la participation. Ce modèle, inédit à l'échelle nationale, a depuis inspiré d'autres parlementaires, bien qu'il requière un investissement significatif. Le parlement, qui se réunit quatre fois par an, a déjà contribué à des questions au gouvernement sur la gestion de l'eau et les transports, ainsi qu'à des propositions de loi.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au tirage au sort prévu début septembre, et la première séance de la nouvelle session est fixée au 3 octobre. L'animation de l'assemblée est assurée par la suppléante de Charles Fournier, Marie Quinton, affiliée à La France insoumise,illustrant une approche transpartisane. Le député souligne que cette démarche s'inscrit dans une vision écologique et sociale, visant à lutter contre les inégalités et à renforcer la démocratie locale.

La réunion du 20 juin est ouverte à tous les habitants de plus de 16 ans, sans condition d'adhésion politique, afin de garantir une représentation diversifiée. Cette initiative s'inscrit dans un contexte plus large de renouvellement des pratiques démocratiques, où les élus cherchent à renforcer le lien avec leurs électeurs et à intégrer l'expertise citoyenne dans le processus législatif.

Le parlement de circonscription de Tours constitue ainsi une expérience pilote en France, souvent citée comme exemple de démocratie participative à l'échelle locale. Les questions et propositions issues de cette assemblée sont officiellement déposées par le député à l'Assemblée nationale, créditant explicitement le travail du parlement. Charles Fournier, membre d'Europe Écologie Les Verts, défend une approche collaborative qui dépasse les clivages partisans, comme en témoigne la coprésidence effective avec sa suppléante de La France insoumise.

L'investissement personnel du député, tant en temps qu'en ressources financières, souligne son engagement à faire de cette expérience un succès durable. Au-delà des aspects logistiques, le parlement permet aux citoyens de s'impliquer concrètement dans les grands débats nationaux, notamment en matière d'écologie, de fiscalité ou de logement. La réunion d'information du 20 juin vise donc à sensibiliser le public à cette opportunité de participation directe et à élargir le vivier de volontaires pour le tirage au sort.

En s'appuyant sur des outils numériques, comme le formulaire de candidature en ligne, l'initiative cherche à moderniser l'accès à la citoyenneté active. Le succès de ce modèle repose sur sa capacité à maintenir l'engagement des citoyens sélectionnés sur la durée, et à transformer leurs contributions en actions parlementaires effectives. Les retours des quatre premières années semblent positifs, avec plusieurs questions au gouvernement et propositions de loi concrètes ayant émergé des travaux de l'assemblée.

Cette démarche innovante répond à une défiance croissante envers les institutions classiques en offrant un canal direct et transparent d'expression aux habitants. Elle illustre également la volonté de certains élus de repenser le rôle du député non comme un simple représentant, mais comme un facilitateur de la démocratie locale. La mixture de hasard (tirage au sort) et de volontariat garantit à la fois la représentativité et la motivation des participants.

La prise en charge des frais de garde d'enfants est un élément clé pour assurer une participation inclusive, en levant les obstacles pratiques qui freinent souvent l'engagement citoyen. Enfin, cette initiative s'inscrit dans le paysage politique tourangeau, où les enjeux de transition écologique et de justice sociale occupent une place centrale. Le choix du jardin de la préfecture comme lieu de réunion symbolise aussi l'ancrage dans l'espace public et la volonté de transparency.

Charles Fournier et Marie Quinton ambitionnent ainsi de faire de ce parlement de circonscription un pilier de leur mandat, au service d'une démocratie plus vivante et directe. Les citoyens intéressés sont donc conviés à la réunion du 20 juin pour découvrir le fonctionnement, les objectifs et les modalités d'engagement, avant de poser leur candidature pour la session 2025-2026. Cette offre de participation inédite pourrait inspirer d'autres territoires et contribuer à renouveler les pratiques politiques en France





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parlement De Circonscription Charles Fournier Démocratie Participative Tours Citoyens Tirage Au Sort

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Miramont-de-Guyenne : une partie des salariés de C2R réclame une hausse des rémunérations et débrayeUne quarantaine d’ouvriers de la menuiserie C2R Carretier-Robin s’est rassemblée ce jeudi matin 11 juin, dans la cour d’entreprise, pour faire part de leurs revendications dans le cadre des négociations annuelles.

Read more »

Une signature officialisée, une prolongation validée, une autre en bonne voie : les premières annonces d'OrléansDemi-finaliste déçu d'ÉLITE 2, Orléans a attiré l'un des meilleurs JFL du championnat, Arthur Bruyas. L'ancien capitaine du SCABB évoluera la saison prochaine à l'OLB aux côtés de Tomislav Gabric, qui a prolongé, et sûrement de Lionel Kouadio, qui devrait suivre.

Read more »

Agen : une trentaine de joueurs attendus pour une murder party à l’époque de la prohibitionL’entreprise bayonnaise Spooky organise, le 19 juin, une enquête grandeur nature dans les murs d’Histoire de Café, sous les cornières

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans : une saison de surprises et une programmation renforcéePour ses vingt ans, l'émission phare du football français L'After Foot dévoile une programmation spéciale avec de nouveaux créneaux, le retour de Carine Galli et des invités prestigieux comme Eric Di Meco ou Jérôme Rothen during les Coupes d'Europe. Le programme mêle toujours autant de débats passionnés et d'analyses pointues.

Read more »