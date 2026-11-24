Le conseil municipal de Tours condamne à quasi-unanimité les mesures fiscales de l'État. Un vote alertant sur une perte de recettes de 12,2 milliards d'euros et un risque accru de désendettement.

Le conseil municipal de Tours (Indre-et-Loire) a exprimé son indignation face aux orientations budgétaires nationales en votant un vœu quasi-unanime le concernant. Les élus ont condamné les exigences financières imposées par l'État dans le cadre du projet de loi de finances 2027. Ce vote constitue une réponse directe aux mesures fiscales qui menacent la capacité d'investissement des collectivités territoriales françaises.

Analyse des pertes de recettes et impact financier

Les décisions budgétaires prises par le gouvernement central pourraient entraîner une perte de recettes estimée entre 6 et 12 milliards d'euros pour la Ville de Tours. Cette fourchette englobe six milliards d'euros liés aux mesures actives en 2025 et 2026, ainsi que 6,2 milliards d'euros supplémentaires prévus dans la version initiale du projet de loi de finances 2027. Ces chiffres représentent un choc économique majeur pour les finances locales.

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Les 6,3 milliards d'efforts supplémentaires demandés par l'État correspondent à plusieurs mécanismes précis. Ils incluent 2,5 milliards d'euros de Contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'effort budgétaire (CPEB). S'y ajoutent 2,1 milliards d'euros de Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Le dispositif comprend également un écrêtement de la TVA reversée à la Ville de Tours et un étalement du Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités (Dilico).

Positions politiques et débats au sein du conseil

La quasi-totalité des conseillers municipaux a soutenu ce vœu alertant sur les charges imposées aux collectivités. Seuls deux élus se sont prononcés contre cette position : Aleksandar Nikolic et Céline Ballesteros, représentants du Rassemblement national. Deux autres conseillers, Loïc Guilpain et Lucie Foucher, membres de la formation Renaissance, ont choisi de s'abstenir lors du scrutin. Cette large majorité reflète un consensus rare face à la politique fiscale nationale.

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Frédéric Miniou, représentant de la majorité d'Emmanuel Denis, a présenté le vœu concernant les efforts requis par le projet de loi de finances 2027. Juliette Dubourg, la nouvelle adjointe, a défendu cette initiative enarguant que les collectivités locales ne doivent pas devenir une variable d'ajustement du budget de l'État. Elle a souligné la contradiction entre la mise en première ligne des communes face aux crises et le retrait de leurs moyens financiers.

Thibault Coulon, conseiller municipal de l'opposition de droite, a également exprimé un sentiment d'injustice profond. Il a participé au vote du vœu présenté par la majorité et a pointé du doigt la suppression de la taxe d'habitation sous la présidence d'Emmanuel Macron. Selon lui, cette suppression privait les communes de leur autonomie fiscale et de leur marge de manœuvre budgétaire indépendante des versements de l'État.

Conséquences sur la dette et les services publics

Ces coupes drastiques dans les recettes risquent d'impacter très négativement la capacité de désendettement de la Ville de Tours. Entre 2019 et 2026, la dette de la Ville de Tours avait été diminuée de 42,4 millions d'euros. Cette réduction permettait de faire passer la capacité de désendettement de 8,7 ans à 5,8 ans, une amélioration significative de la santé financière de la commune.

Cependant, la situation pourrait s'inverser rapidement si les mesures initiales du PLF sont adoptées. La Ville de Tours pourrait voir sa capacité de désendettement amoindrie et dépasser les 10 ans en 2030. Ce seuil de 10 ans représente le niveau de vigilance que se fixe la Ville de Tours pour gérer ses finances de manière responsable. Ce recul pourrait entraîner des investissements reportés, la fragilisation des services publics ou un recours accru à l'emprunt pour fonctionner.