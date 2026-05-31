Tours : le chat Argo, jeté dans une poubelle, sauvé grâce à une mobilisation citoyenne

Un chat dénommé Argo a été sauvé à Tours après avoir été jeté dans une poubelle enterrée. Grâce à l'intervention d'une jeune femme et à une importante collecte de fonds en ligne, l'animal, gravement blessé, a pu être opéré et a désormais une chance de guérison. Le refuge Les Moustaches de Roméo, qui le prend en charge, dénonce un acte de cruauté.

Dans la nuit du 24 avril, vers 4 h 30, une scène insoutenable a brisé le calme de Tours . Une jeune femme prénommée Camille a vu un homme soulever un chat et le jeter dans une poubelle enterrée du quartier Monconseil.

Face à ses questions, l'individu s'est contenté de dire : "Le chat est mort". Pourtant, des miaulements ont résonné depuis le fond du conteneur, lançant une course contre la montre qui allait mobiliser des centaines d'internautes et plus de 4 000 € de dons en quelques jours. Le chat, rapidement baptisé Argo par le refuge tourangeau Les Moustaches de Roméo, n'était pas mort mais gravement blessé.

Pris en charge par les sapeurs-pompiers puis un vétérinaire, il souffrait de multiples fractures aux deux pattes avant, avec une facture d'opération estimée à 2 000 €. Grâce à une cagnotte en ligne et à un élan de solidarité rarement vu pour un animal maltraité, Argo a été opéré le 30 avril et a aujourd'hui une véritable chance de marcher de nouveau.

À Tours, le sauvetage inespéré du chat Argo jeté dans une poubelle Après avoir entendu les miaulements, Camille et son compagnon ont refusé de tourner la page. Ils ont appelé la police, puis les pompiers, jusqu'à obtenir l'intervention d'une équipe capable d'ouvrir le conteneur enterré et de remonter le chat blessé, bloqué plusieurs mètres plus bas. Sorti vivant, mais les pattes déformées, Argo a été transporté en urgence chez un vétérinaire de Tours.

Les examens ont confirmé que ses deux pattes avant étaient brisées, avec de nombreuses fractures. L'association Les Moustaches de Roméo, qui a pris l'animal en charge et déposé plainte, a décrit une "cruauté sans nom", selon sa présidente Mathilde Guignard, citée par le quotidien La Dépêche. Argo, jeune chat d'environ un an, doit maintenant respecter une convalescence stricte, sans sauts ni sorties, pour espérer retrouver une vie presque normale.

Pour Argo, plus de 4 000 € de dons grâce aux cagnottes en ligne Pour financer l'opération d'environ 2 000 €, le refuge a ouvert une cagnotte en ligne sur la plateforme HelloAsso, spécialement conçue pour les associations et 100 % gratuite pour elles, comme le rappelle le site Les Petites Pierres. L'objectif initial a été atteint en quelques heures seulement.

Une seconde collecte a été lancée pour couvrir la rééducation et les soins à long terme : au total, plus de 4 000 €, puis environ 4 600 €, ont été réunis en quelques jours. Ce surplus ne servira pas qu'à Argo. Les Moustaches de Roméo indiquent qu'il aidera aussi d'autres chats du refuge, souvent abandonnés ou blessés.

Ce type de mobilisation devient central pour les structures saturées : HelloAsso pour les associations, mais aussi Leetchi ou GoFundMe pour des appels plus larges, offrent visibilité sur les réseaux sociaux, transparence sur les montants et frais limités, trois points qui rassurent les donateurs. Après Argo, comment chacun peut agir contre la maltraitance animale Face à une scène de maltraitance animale, les associations rappellent l'importance de ne pas se mettre en danger.

Relever le lieu exact, l'heure, un maximum de détails, puis appeler les secours adaptés reste la priorité : les pompiers en cas d'urgence vitale pour l'animal, la police ou la gendarmerie pour signaler les faits et déposer plainte, un vétérinaire ou un refuge local pour la prise en charge. Argo est aujourd'hui en famille d'accueil et continue sa rééducation avant, espèrent ses sauveteurs, une adoption très encadrée.

Pour aider d'autres animaux comme lui, les refuges invitent à relayer leurs appels, à faire un don, même modeste, sur leurs cagnottes officielles, ou à offrir un peu de temps comme bénévole : autant de gestes concrets qui peuvent, littéralement, sauver une vie





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