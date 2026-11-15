Tours : Histoire des capitales éphémères de la France

Retour sur les trois périodes où Tours a servi de capitale provisoire à la France : Renaissance, guerre de 1870 et Seconde Guerre mondiale, grâce aux analyses de l'historien Éric Alary.

Durant l'histoire de France, la ville de Tours en Indre-et-Loire a occupé un rôle stratégique unique en servant de capitale provisoire à trois reprises distinctes. De l'époque de Charles VII au dix-neuvième siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, cette transition géopolitique reflète toujours une fuite devant une menace militaire directe contre Paris. L'historien Éric Alary, professeur de classes préparatoires au lycée Descartes à Tours, dresse le bilan de ces moments charnières où le centre du pouvoir s'est déplacé vers la région tourangaise.

Origines médiévales et fuite anglaise

Le premier exemple historique de cette fonction capitale remonte à l'année 1418 lorsque le roi Charles VII a dû abandonner Paris assiégée par les forces anglaises. Tours a alors accueilli le souverain et son administration, marquant la première transformation de la cité en lieu de pouvoir royal en exil. Cette situation a établi un précédent institutionnel et géographique pour les futures crises politiques du pays.

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Le gouvernement fuyant les Allemands

Plus de quatre siècles plus tard, le contexte s'est répété en 1870 avec l'avancée des troupes allemandes pendant la guerre franco-prussienne. Le 16 septembre 1870, une délégation gouvernementale s'est installée à Tours pour échapper au siège de la capitale nordiste. Cette migration massive a entraîné un afflux considérable de fonctionnaires, de militaires et de journalistes dans les rues tourangelles.

La logistique de cette installation s'est révélée particulièrement chaotique pour l'administration locale. Les bâtiments publics tels que le musée des Beaux-Arts et la préfecture ont dû être réquisitionnés pour loger le personnel gouvernemental en fuite. Le paysage urbain a été rapidement saturé par cette présence militaire et administrative temporaire, créant une tension palpable dans la ville.

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L'arrivée spectaculaire de Léon Gambetta le 7 octobre 1870 a marqué un tournant symbolique de cette période. Parvenu à Paris depuis la colline de Montmartre en ballon libre, il a rejoint Tours pour y diriger la résistance. Cette tentative de maintien de la souveraineté nationale a duré environ trois mois avant que l'avancée allemande ne force le gouvernement à se déplacer vers Bordeaux.

Préparations stratégiques et chute rapide

L'entre-deux-guerres a vu le gouvernement français élaborer un plan plus structuré pour prévenir un tel chaos lors d'un nouveau conflit mondial. L'Opéra de Tours a été officiellement envisagé pour accueillir l'Assemblée nationale en cas d'invasion de Paris. Cette planification témoignait d'une volonté d'institutionnaliser la fuite stratégique vers la Loire, apprenant des leçons de l'instabilité de 1870.

La mise en application de ces plans a débuté en juin 1940 avec une halte gouvernementale brève à Tours. La ville a reçu la visite officielle de Winston Churchill le 16 juin 1940 lors de cette période de crise extrême. Cette rencontre diplomatique majeure a souligné l'importance temporaire de la région comme point de contact international pendant l'effondrement des lignes de défense françaises.

Malgré les préparatifs, le mouvement de la capitale s'est poursuivi rapidement vers Bordeaux dès le lendemain. Deux millions de Parisiens ont transité par Tours durant cette période, provoquant un engorgement total de la ville. De nombreuses personnes ont dormi sur la place Jean Jaurès, illustrant l'ampleur humaine du déplacement de population et l'urgence de la situation militaire.