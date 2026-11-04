Tours et Action Logement signent une convention contre les logements vacants

La Ville de Tours et Action Logement lancent une démarche conjointe pour remettre sur le marché locatif les 1 500 logements vacants de l'agglomération.

La Ville de Tours a officialisé un partenariat stratégique avec Action Logement pour combattre la précarité énergétique et l'habitat indigne. Cette signature d'une convention de coopération a eu lieu mardi 2 novembre à la mairie de Tours dans le département de l'Indre-et-Loire. L'objectif affiché est de remettre activement sur le marché locatif les 1 500 logements identifiés comme étant en état de vacance dans l'agglomération tourangelle.

Mécanisme de partenariat et objectifs chiffrés

Ce dispositif repose sur une collaboration directe entre les autorités municipales et l'opérateur social. Emmanuel Denis, le maire de Tours, et Marie Quinton, adjointe déléguée au logement, ont présidé la cérémonie aux côtés d'Olivier Racault, président du comité régional Action Logement. La structure vise explicitement à faciliter l'accès au logement des salariés, considérant que ce droit fondamental est indissociable de la facilitation de l'emploi. L'opération s'attaque frontalement à un stock immobilier stagnant qui handicape l'attractivité du territoire.

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Positions des élus et contexte du sans-abrisme

Les responsables municipaux soulignent l'urgence sociale de la situation en mettant en lumière l'évolution démographique récente. Emmanuel Denis a rappelé que le sans-abrisme a été multiplié par deux entre 2012 et 2025. Le maire a également fait référence à une promesse présidentielle non tenue faite en 2017 par Emmanuel Macron concernant l'éradication du sans-abrisme. Cette remarque politique sert à justifier la rigueur accrue de la politique locale de relogement. La ville réaffirme ainsi fermement le droit inconditionnel de chaque être humain à un toit.

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Accompagnement technique pour les propriétaires

La mise en œuvre concrète de la convention implique un soutien administratif et technique dédié aux propriétaires fonciers. Une rencontre intitulée " café des propriétaires " est programmée pour le samedi 7 novembre chez Monsieur Henri, situé 16 rue Bernard Palissy. Cet événement permet de répondre aux interrogations légales et financières des propriétaires retenus par la vacance de leurs biens. Marie Quinton détaille les obstacles principaux qui freinent la remise sur le marché : des travaux de rénovation trop lourds, des démarches administratives complexes et des problèmes successoraux non résolus.

Dispositif incitatif et fiscalité locative

La municipalité utilise à la fois des mesures incitatives et des sanctions financières pour accélérer les rotations immobilières. La taxe sur les logements vacants a été augmentée à 50 % par décision du conseil municipal, ce qui double sensiblement le prélèvement précédent. Ce levier fiscal s'accompagne d'une offre de service pour accompagner les propriétaires dans leurs travaux ou leur mise en location. Certains biens restent vides par outil spéculatif selon l'élue de France insoumise, malgré les contacts engagés par la ville pour engager les propriétaires concernés.