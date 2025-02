Tournois de basket Inter école à Gimont

L'école de Gimont et l'ESG basket ont organisé des tournois de basket inter-écoles pour les élèves de CM2 et CM1, avec la participation des écoles de Samatan et de L'Isle-Jourdain. L'objectif est d'encourager la pratique sportive et le vivre-ensemble, tout en permettant aux élèves d'apprendre des valeurs importantes comme le respect et le dépassement de soi.

Damien Duffau, entraîneur très apprécié des U13 de l'ESG basket, poursuit cette année une formation professionnelle diplômante qui lui permettra d'exercer demain un métier d'éducateur toutes activités physiques confondues. L'ESG l'accompagne dans cette démarche et un contact a été pris avec l' école privée de Gimont afin d'organiser des activités en lien avec sa formation.

Pascal Monferran, directeur de l'école de Gimont, a naturellement répondu favorablement à cette sollicitation, d'autant plus qu'il est lui-même actif au sein de l'UGSEL (l'Union générale sportive de l'enseignement libre) et un fervent partisan de l'intérêt du sport en milieu scolaire. Le réseau d'écoles catholiques Save Gimone, dont fait partie l'entité de Gimont avec celles de Samatan et de L'Isle-Jourdain, a toujours désiré mener des actions éducatives communes dans les domaines de la culture et du sport. C'est donc dans ce cadre que les élèves de chaque école ont participé à un cycle basket, dont le point d'orgue a été un tournoi organisé par l'ESG et l'UGSEL au gymnase de Gimont le 7 février dernier. Plus de 70 élèves de CM2 des établissements ont passé la journée à disputer un tournoi sous les regards bienveillants de leurs professeurs, de parents accompagnateurs et d'un arbitre officiel de la FFBB invité par l'ESG. Le 7 mars prochain, ce sont les CM1 des trois écoles qui bénéficieront de la même manifestation, toujours avec Damien Duffau en coordinateur de l'événement. 30 minutes d'activité physique quotidienne. Sport et vie scolaire : une réalité quotidienne pour les élèves de l'école Notre-Dame de Cahuzac. Dans le cadre du programme lancé en 2020 par l'Éducation nationale, les élèves bénéficient tous, de la maternelle au CM2, de trente minutes d'activité physique quotidienne. Un éducateur sportif diplômé BPJEPS, Robin Capian, propose des activités et ateliers sur le temps périscolaire en lien avec les autres enseignants. Les partenariats mis en place avec les clubs gimontois de basket, foot, rugby et tennis, permettent également aux élèves de découvrir et de participer à la vie associative de la cité. Au-delà de l'incitation à une pratique sportive, c'est aussi un apprentissage du vivre ensemble qui contribue à former et éduquer les hommes et femmes de demain. En plus des bénéfices pour la santé physique et mentale apportés par la pratique d'un sport, cette dernière est prétexte à aborder d'autres sujets tout aussi structurants pour les élèves. Rien de mieux pour apprendre la géographie à un enfant que de lui faire connaître les villes des grands clubs sportifs, par exemple. Et plutôt que de longs discours moralisateurs, quoi de mieux que d'enseigner à un enfant le respect des règles d'un sport collectif pour apprendre à respecter l'autre, tout en cultivant le goût du dépassement de soi. C'est dans cet esprit que les deux journées de tournois de basket inter-écoles ont été organisées. La première édition s'est terminée par un match entre enfants et adultes qui a été l'occasion d'entendre beaucoup de rires. À renouveler absolument !





