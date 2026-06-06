Tournoi Maurice-Revello : le choc Côte d'Ivoire - Portugal se termine sur un nul, le Japon en embuscade

Le match entre la Côte d'Ivoire et le Portugal s'est conclu sur un score de 0-0 dans le groupe B du Tournoi Maurice-Revello. Ce résultat laisse les Éléphants en tête avec cinq points, mais le Portugal compte un match en moins et peut encore rattraper son retard. Le Japon reste également en lice après sa victoire contre le Canada. La lutte pour la première place du groupe reste ouverte jusqu'au terme de la phase de groupes.

Le tournoi Maurice-Revello a connu un match nul sans but (0-0) entre la Côte d'Ivoire et le Portugal , deux favoris du groupe B. Les Éléphants de Côte d'Ivoire occupent la première place avec cinq points, mais le Portugal , avec une rencontre en moins, reste un concurrent direct.

Le Japon, de son côté, reste dans la course grâce à sa victoire (1-0) face au Canada. L'issue du groupe reste indécise, chaque équipe ayant encore des matchs à disputer. La Côte d'Ivoire affrontera le Canada, le Portugal jouera contre le Venezuela puis le Canada, et le Japon aura aussi ses occasions. Le match entre Ivoiriens et Portugais a été équilibré, avec des occasions de part et d'autre en première mi-temps, puis un jeu plus fermé après la pause.

L'entraîneur ivoirien a estimé que le score nul était logique, malgré le manque d'efficacité de ses attaquants. Le suspense pour la qualification reste donc entier jusqu'à la dernière journée





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