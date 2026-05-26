Tournoi de tennis de Roland-Garros : les joueurs s'accliment aux fortes chaleurs

Le tournoi de tennis de Roland-Garros doit composer avec des températures records. Le mercure dépasse les 30 degrés sur les cours parisiens. Des conditions de jeu inhabituelles qui ne sont pas sans conséquences pour les joueurs.

Le tournoi de tennis de Roland-Garros doit composer avec des températures records. Le mercure dépasse les 30 degrés sur les cours parisiens. Des conditions de jeu inhabituelles qui ne sont pas sans conséquences pour les joueurs.

Comment s'acclimatent-ils aux fortes chaleurs? On pose la question à Arnaud Valadon, journaliste à RMC Sport. C'est du jamais vu en France. 8 départements sont en alerte orange canicule pour le mardi 26 mai en Bretagne, en Normandie et dans les Pays de La Loire. Le mercure y dépasse le 30 degrés depuis plusieurs jours.

Pourquoi fait-il si chaud aussi tôt dans l'année? On pose la question à François Pitrel journaliste environnement et climat à BFMTV. Le tournoi de tennis de Roland-Garros 2026 vient de débuter. Mais en coulisses, le torchon brûle entre une vingtaine des meilleurs joueuses et joueurs mondiaux et les organisateurs.

La faute à la répartition des millions d'euros générés par les tournois du Grand Chelem. Les plus grandes stars du tennis vont-elles boycotter Roland-Garros? On pose la question à Anthony Rech, journaliste à RMC Sport. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé ce mardi 19 mai vouloir proposer une loi sur l'imprescriptibilité des viols sur mineurs.

Une loi qu'il espère voir votée 'avant la fin du quinquennat' d'Emmanuel Macron, alors que les textes se bousculent au Parlement. Que sait-on de ce projet de loi? On pose la question à Vincent Vantighem, grand reporter au service police-justice de BFMTV. Deux enfants de 4 et 5 ans, originaires de Colmar, ont été retrouvés sur le bord d'une route au Portugal.

Recueillis en pleine campagne, ils auraient été abandonnés par leur mère. Que s'est-il passé? On pose la question à Maxime Brandstaetter, journaliste au service police-justice de BFMTV. L'atmosphère feutrée du Festival de Cannes bruisse d'un vent de révolte cette année.

Le patron de Canal+, grand argentier du cinéma français, menace de boycotter les 600 signataires d'une tribune anti-Bolloré publiée dans Libération. Le cinéma français peut-il se passer de Canal+? On pose la question à Magali Rangin, cheffe du service culture et people de BFMTV.com. Les ventes de pilules contraceptives ont baissé de 4% en 2025, selon le baromètre Open Health pour NéreS.

Une tendance observée depuis plusieurs années. Pourquoi les Françaises délaissent-elles ce moyen de contraception? On pose la question à Margaux de Frouville, cheffe du service santé de BFMTV. L'Organisation mondiale de la Santé s'inquiète de l'ampleur et de la rapidité de l'épidémie d'Ebola.

La maladie a ressurgi en République Démocratique du Congo. Quelle est la situation dans le plus grand pays d'Afrique centrale? On pose la question à Margaux de Frouville, cheffe du service santé de BFMTV. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est sous le coup d'une enquête du Parquet national financier pour favoritisme et détournement de fonds publics.

Pourquoi une telle enquête est-elle ouverte contre le candidat à la présidentielle 2027? On pose la question à Vincent Vantighem, grand reporter au service police-justice de BFMTV. C'est une affaire qui fait tâche. Édouard Philippe est sous le coup d'une enquête du Parquet national financier pour favoritisme et détournement de fonds publics.

Pourquoi une telle enquête est-elle ouverte contre le candidat à la présidentielle 2027? On pose la question à Vincent Vantighem, grand reporter au service police-justice de BFMTV. L'atmosphère feutrée du Festival de Cannes bruisse d'un vent de révolte cette année. Le patron de Canal+, grand argentier du cinéma français, menace de boycotter les 600 signataires d'une tribune anti-Bolloré publiée dans Libération.

Le cinéma français peut-il se passer de Canal+? On pose la question à Magali Rangin, cheffe du service culture et people de BFMTV.com





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