Tournoi de motocross en France : Gaillac-Toulza et les principaux favoris

Le championnat de France de motocross MX1 et MX2 se déroulera dimanche 17 mai à Gaillac-Toulza. Francisco Garcia, Mathys Boisrame et Tom Brunet se disputeront la victoire en MX2, tandis que Enzo Casat et Calvin Fonvieille se qualifieront en MX1.

Les manches du championnat de France de motocross MX1 et MX2 sont programmées dimanche 17 mai, à Gaillac-Toulza . On y retrouvera plusieurs pilotes ayant déjà animé l'édition 2025.

En MX2, Francisco Garcia (25), Mathys Boisramé (172) et Tom Brunet (17) se livreront une belle bagarre. Enzo Casat (95) et Calvin Fonvieille (11) évolueront quant à eux en MX1. Lauragaissera de retour en terre lauragaise cette année. Mais contrairement à la saison dernière, le champion du France 2025 de la catégorie MX2 n’arrivera pas avec la plaque rouge de leader au classement général du championnat de France. qui fait la course en tête avec 348 points au compteur.

Mais les écarts sont très faibles puisqu’il est suivi de près par Motocross : ce circuit au sud de Toulouse va accueillir les pilotes du championnat de France pendant tout un week-end. Autant dire que c’est une très belle bataille qui s’annonce sur le circuit Jean-Pierre-Goudol, tant les points seront précieux à l’occasion de cette avant-dernière étape du championnat de France 2026.

Une lutte à laquelle devraient également se mêler les deux régionaux de l’étape (291 points), respectivement quatrième et cinquième au classement. Ce dernier était d’ailleurs monté sur la troisième marche du podium l’an dernier à l’issue de la journée. Ce circuit est l’un des temples du motocross en Occitanie, qui avait chipé celle-ci après s’être imposé sur le circuit lauragais.

Les deux favoris de la journée figurent à nouveau parmi les principaux favoris de la journée, l’Espagnol étant actuellement en tete du championnat avec 394 points. Intercalé entre eux, on retrouve l’Australien, le champion de France MX2 2024 qui figure actuellement dans le Top 10 du championnat du monde MX2





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