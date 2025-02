Tournefeuille S'Incline Face à La Salvetat-Plaisance dans un Derby Haletant

Tournefeuille et La Salvetat-Plaisance se sont affrontés dans un derby passionnant qui s'est soldé par une victoire serrée pour les visiteurs (27-26).

Avide d'espace, l'équipe de Tournefeuille ouvrit le score de manière spectaculaire. Perez attaqua la ligne, puis Salis récupéra le ballon et s'élança sur son aile pour marquer un essai en coin. Même si les visiteurs, grâce à une botte de Mongrand, réduisirent le retard, le deuxième essai fut également l'œuvre des locaux, cette fois inscrit par le talonneur Soubrié (14-3, 21). Touché mais pas coulé, le RCSP rattrapa son retard.

Après un travail de sape réussi de son paquet d'avants, le capitaine De Giusti franchit la ligne (14-8, 29). L'AST avait des ressources et juste avant la mi-temps, elle reprit légèrement l'avantage, également grâce à son capitaine, le deuxième ligne Métais (19-8, 40+1). Au retour des vestiaires, les Salvetains revendiquèrent leur place dans le match. Un nouveau travail de sape des avants permit à Pech de se faufiler et d'inscrire un essai (19-15, 43e). La pause était brève. Après un long dégagement de l'arrière-garde locale, la relance se mit en place et Durand, servi côté gauche, manœuvra et donna l'avantage à son équipe (19-22, 50e). Tournefeuille répondit avec brio. Un lancer au large, une nouvelle percée de Salis, et Molla crochetait pour marquer le quatrième essai de sa formation (26-22, 53e). L'AST ne paniqua pas et continua de presser, refusant même de tenter des pénalités réalisables. Cette confiance fut récompensée quelques secondes avant la fin lorsque Gély prit l'espace et marqua, permettant au RCSP de prendre l'avantage (26-27, 79e). En fin de match, Tournefeuille lança un dernier assaut et obtint une ultime pénalité. Dubernat s'élança, mais son ballon heurta le poteau gauche. Au terme d'un match haletant, Tournefeuille s'inclinea. La Salvetat-Plaisance, quant à elle, peut poursuivre sa marche vers les places qualificatives





