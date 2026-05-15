Tournée de six jours de M. Modi en Europe pour diversifier les partenariats et consolider la position de l'Inde

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, entreprend une tournée de six jours en Europe pour renforcer les liens économiques et stratégiques avec l'Union européenne et les pays nordiques. La visite vise à diversifier les partenariats et consolider la position de l'Inde dans la région, en particulier en matière d'énergie et de sécurité.

Le blocage du détroit d'Ormuz a entraîné une hausse des prix mondiaux du gaz et des carburants, mettant sous pression les économies fortement dépendantes des importations énergétiques du Golfe, dont l'Inde.

Le Premier ministre Modi a appelé la population la semaine dernière à réduire ses achats d'or et sa consommation de carburant, qui nécessitent des devises, en face de la chute de la roupie, au plus bas contre le dollar. Cette tournée traduit également la volonté de New Delhi de diversifier ses partenariats économiques et stratégiques, tout en se positionnant comme un pôle industriel et technologique majeur.

Au cours de cette tournée de six jours, M. Modi se rendra aussi aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège et en Italie. La visite du Premier ministre permettra d'approfondir le partenariat de l'Inde avec l'Europe, en particulier les liens commerciaux et d'investissement à la lumière du récent accord de libre-échange. L'Inde et l'UE ont signé en janvier un large accord de libre-échange qualifié de 'mère de tous les accords'.

- Diversifier les partenariats - Vis à vis des pays nordiques, l'Inde veut 'se positionner comme un partenaire fiable sur les plans économique, technologique et des énergies propres', a déclaré à l'AFP Anil Wadhwa, ancien ambassadeur indien, notamment en Italie et en Pologne. M. Modi débute sa tournée vendredi aux Emirats arabes unis, où vit une communauté indienne forte de 4,5 millions de personnes.

La région du Golfe est la principale source des importations indiennes de pétrole et de gaz de naturel, et les discussions 'se concentreront sur le renforcement de notre sécurité énergétique'. Mais le dirigeant entend également consolider la position de son pays dans cette région. - Sécurité énergétique - Les dissensions au sein du Conseil de coopération du Golfe, qui compte six membres, et l'affrontement ouvert entre l'Iran et les Emirats arabes unis ont modifié la géopolitique.

Les Emirats arabes unis se sont rapprochés des Etats-Unis et d'Israël depuis le début du conflit, tandis que l'Arabie saoudite s'est tournée vers le Pakistan, l'Egypte et la Turquie. L'Inde, troisième importateur mondial de pétrole, s'approvisionne habituellement pour environ la moitié de son brut via le détroit d'Ormuz, qui est en grande partie bloqué depuis le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février.

'La priorité de l'Inde (... ) devrait être de passer d'une relation énergétique classique acheteur-vendeur à un partenariat plus large de sécurité énergétique stratégique', selon M. Singh, avec des accords de livraisons de gaz naturel liquéfié et sur ses réserves stratégiques de pétrole pour limiter les disruptions à l'avenir.

M. Modi se rendra aux Pays-Bas vendredi soir, pour la deuxième fois depuis 2017, avec au programme des discussions visant à augmenter les échanges bilatéraux (23,7 milliards d'euros l'an dernier), ainsi que sur la défense, les semi-conducteurs, l'eau, l'agriculture et la santé. Dimanche, M. Modi sera en Suède pour s'adresser à un forum de dirigeants d'entreprises européennes aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, avant de se rendre en Norvège le lendemain pour un sommet entre l'Inde et les pays nordiques.

New Delhi, qui dispose d'une base de recherche arctique sur l'île norvégienne de Svalbard, suit de près les conséquences de l'ouverture des routes maritimes liée à la fonte des glaces due au changement climatique pour son trafic.

'L'intérêt de l'Inde pour l'Arctique n'est pas simplement académique, la fonte des glaces a des conséquences directes sur la mousson en Inde et notre sécurité alimentaire', souligne le député indien Shashi Tharoor, dans le quotidien Indian Express. La dernière étape sera l'Italie, le 19 mai, où M. Modi rencontrera la Première ministre Giorgia Meloni – avec laquelle il entretient une relation étroite





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tournée De Six Jours Narendra Modi Union Européenne Pays-Bas Suède Norvège Italie Diversifier Les Partenariats Consolider La Position De L'inde Énergie Sécurité Accord De Libre-Échange Défense Semi-Conducteurs Eau Agriculture Santé Arctique Fonte Des Glaces Mousson Sécurité Alimentaire Géopolitique Conseil De Coopération Du Golfe Dissensions Affrontement Iran Emirats Arabes Unis Etats-Unis Israël Pakistan Egypte Turquie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L’Éthiopie et l’Union africaine, dernière étape pour Macron de sa tournée sur le continentLa tournée africaine du président français s’achève ce mercredi à Addis-Abeba. La capitale éthiopienne accueille le siège de l’Union africaine, où Emmanuel Macron se rend pour la première fois en visite officielle

Read more »

DOPPLeR sort un nouvel album et une tournée nationale, avec A Snake of June et Y ?Le groupe DOPPLeR, originaire de Lyon, redevient actif après une longue période de sommeil. Il sort un nouveau disque avec une tournée nationale où il apparaît en Mai au Moulin du Rousseau à Périgueux (Bouches-du-Rhône). A Snake of June et Y ? , duo de la scène locale qui se démarquent par leur ambiance noise et rock intense, partagent également cette affiche. Tous les ans, quelques barrés soutiennent le travail de 250 journalistes qui vous procurent chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

Read more »

Monster Spectacular : le 'spectacle acrobatique' de véhicules poursuit sa tournée de représentations dans le TLe spectacle automobile Monster Spectacular s’installe à Carmaux les 16 et 17 mai pour sa tournée dans le Tarn. Cascades, monster trucks et dérapages synchronisés promettent un show familial à couper le souffle.

Read more »

Modi part aux Emirats et en Europe avec des partenariats et la sécurité énergétique en vueLe Premier ministre indien Narendra Modi arrive vendredi aux Emirats arabes unis avant de se rendre dans cinq pays européens, au moment où le pays affronte les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient.

Read more »