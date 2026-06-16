Tournay : le maire menace de quitter l'intercommunalité après l'envahissement du stade par 150 caravanes

Le maire de Tournay, Nicolas Datas, a annoncé l'ouverture d'une étude sur le départ de sa commune de la communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros, après que 150 caravanes de gens du voyage ont investi le stade municipal, près de l'école. Il dénonce une iniquité de traitement entre les communes et réclame une solution durable pour l'accueil des gens du voyage.

Le maire de Tournay , Nicolas Datas , est en colère. Dans la nuit du dimanche au lundi, environ 150 caravanes de gens du voyage ont quitté le stade de Pouyastruc pour s'installer sur le complexe sportif de Tournay , aux portes de l'école, mettant en péril les activités des jeunes rugbymen et les festivités locales comme la Fête de la musique.

Le maire, qui a dû accueillir ces familles, dénonce un traitement inéquitable entre les communes de l'intercommunalité et accuse la communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros de favoriser le secteur de Pouyastruc au détriment de Tournay. Il pointe notamment le fait que le stade de Pouyastruc, géré par l'intercommunalité, n'a pas subi le même envahissement, alors que celui de Tournay, communal, paie l'entretien et subit les conséquences.

À la suite de cet incident, le conseil municipal a voté le lancement d'une étude sur un éventuel départ de la commune de la communauté de communes, dont elle est pourtant le bourg-centre. Nicolas Datas évoque une iniquité dans la répartition des subventions et un territoire à deux vitesses, fruit d'un mariage forcé imposé par la loi NOTRe. Il réclame aussi la création d'une aire d'accueil de grand passage au niveau départemental, un problème récurrent chaque printemps.

Le président de l'intercommunalité, Cédric Abadia, réagit en qualifiant l'envahissement de prétexte et souligne que les élus n'ont pas le pouvoir de déplacer les caravanes, d'où la difficulté de gérer ces situations





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