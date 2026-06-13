Tournage de jeunes féminines en Tchéquie : soupçons de harcèlement et d'agression sexuelle contre un encadrant du district de Paris

Des parents se sont plaints du comportement du directeur adjoint du district de Paris, qui a accompagné en mai un groupe de féminines U14-U15 en Tchéquie. La Fédération Française de Football (FFF) a adressé un signalement au parquet, qui a ouvert une enquête préliminaire. Les joueuses ont rapporté des soupçons de harcèlement et d'agression sexuelle contre l'encadrant, qui leur aurait imposé de l'alcool et leur aurait touché la poitrine.

Ce devait être un tournoi couvrant le long week-end de l'Ascension, du 13 au 17 mai, à Prague ( Tchéquie ) plein de joie et de bons souvenirs pour de jeunes footballeuses adolescentes, les sixteen meilleures du département.

Il laissera à l'inverse un très mauvais souvenir à ces U14-U15 du district de Paris. Selon nos informations, des soupçons de harcèlement et d'agression sexuelle ont été rapportés par ces joueuses franciliennes et leurs proches. Leurs témoignages mettent en cause le directeur adjoint du District 75.

Dans un signalement effectué auprès de la Fédération française de football (FFF), du ministère des Sports, du Département ou encore du club Paris FC et du district de Paris, un parent a dénoncé unede la part du directeur adjoint qui lui aurait imposéde l'alcool, s'en est également pris à une autre jeune fille du groupe, également mineure, en lui touchant la poitrine. Arrivées sur place le mercredi 13 mai, les jeunes joueuses avaient connu divers petits incidents, avant celui signalé du vendredi 15, plus grave, quand deux d'entre elles ont été « perdues » par un accompagnateur dans les rues de Prague.

Dans la soirée de samedi, la délégation - composée de six accompagnants officiels (l'entraîneuse, le président du district, le directeur adjoint, le secrétaire général, le président de la commission technique et la cheffe de délégation) - se rend à un match d'équipes locales de D2 entre l'équipe B du Sparta Prague et de Vysoina Jihlava au stade Seifertova Ulice de Prague. Vers 21 heures, alors que le groupe est de retour à l'hôtel Olympik, l'entraîneuse reçoit des appels de parents inquiets, leurs enfants les ayant tenus au courant des différents épisodes.

L'éducatrice rassure les parents et les filles se réunissent pour tenter de passer quand même une dernière bonne soirée. Aux environs de minuit, l'entraîneuse fait le tour des chambres. Dans l'une d'entre elles, dix adolescentes sont rassemblées, elle les laisse profiter et va se coucher. Mais à 2 heures du matin, ces dix mêmes jeunes joueuses viennent la réveiller en frappant à sa porte.

L'une d'elles lui rapporte qu'au moment d'un comptage après le match de D2 tchèque auquel le groupe a assisté, le directeur adjoint lui aurait touché la poitrine. Une autre - la fille dont le parent a effectué le signalement par mail - raconte qu'il l'aurait suivie alors qu'elle regagnait sa chambre, qu'il aurait essayé de s'y introduire de force, frappant de manière insistante à la porte. Elle aurait dit le directeur encore alcoolisé selon le témoignage de l'adolescente.

Cette dernière, effrayée, se serait cachée en larmes sous sa couverture avant que ses coéquipières ne viennent la chercher, inquiètes de ne pas la voir revenir alors qu'elle devait simplement se rendre aux toilettes. Là encore, les joueuses de 14 et 15 ans, qui ont précisé se sentir en sécurité avec leur entraîneuse, ont remonté ces faits à leurs parents.

L'un d'eux a donc effectué rapidement un signalement et la police française a contacté l'éducatrice pour lui indiquer que leurs homologues tchèques se déplaceraient à leur hôtel. Certaines filles, désemparées, ont passé une nuit blanche. Les autorités locales, arrivées au petit matin, ont recueilli les différents témoignages et le dirigeant mis en cause a été autorisé à rentrer en France avec le reste du groupe





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