Touriste Canadienne Perte Deux Mains Après Une Attaque de Requin

Une touriste canadienne a été victime d'une attaque de requin aux îles Turks et Caicos, perdant ses deux mains. L'incident brutal s'est produit alors qu'elle essayait de prendre des photos du requin.

Se jeter dans la gueule d'un requin n'est jamais une bonne idée ! Une touriste canadienne a vécu une expérience traumatisante lorsqu'un requin lui a arraché les deux mains alors qu'elle essayait de prendre des photos. La scène horrible s'est déroulée devant les yeux de son mari qui a ensuite tenté d'arrêter l'animal qui tournait autour d'elle pendant un moment.

L'attaque brutale du requin a eu lieu à quelques mètres du rivage d'une plage des îles Turks et Caicos, dans les Caraïbes, le vendredi 7 février dernier. Les autorités locales affirment que la femme de 55 ans aurait tenté de s'engager avec le prédateur féroce et de le prendre en photo.Un requin a happé les mains de la canadienne de 55 ans et les a violemment arrachés, rapporte The Mirror le 14 février 2025. La femme a été amputée d'une main au niveau du poignet et de l'autre au niveau de l'avant-bras, comme le confirment les autorités locales. Depuis l'attaque, la quinquagénaire est en convalescence au Canada. L'issue de cet incident aurait probablement pu être pire pour elle vu le comportement du requin après l'attaque. Le requin tournait dans l'eau pendant plusieurs minutes après l'attaque.Des personnes présentes sur la plage ont confirmé que le mari de la victime s'était porté à son secours. Il avait tenté d'arrêter le requin qui continuait à tourner autour d'elle. Les photos prises par un touriste montrent un requin nageant dans la mer. Le requin est resté dans l'eau pendant 40 minutes. L'incident survient après que les îles Caïmans aient lancé un avertissement contre le nourrissage des requins l'année dernière. Les autorités ont rappelé que nourrir les requins est illégal et ont expliqué que les requins étaient attirés par les plongeurs et les personnes dans l'eau car ils s'attendent à recevoir de la nourriture.





