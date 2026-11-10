Tourisme en Nouvelle-Aquitaine : un bon septembre ne compense pas un août difficile

Le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine note un septembre plus fréquenté qu'août, mais seulement 52 % des professionnels jugent octobre positif, sur fond de carburant cher.

L'œnotourisme a tiré son épingle du jeu en Nouvelle-Aquitaine au mois de septembre, avec une fréquentation plus importante qu'en août. Le comité régional du tourisme (CRT) vient de publier sa dernière note de conjoncture, qui dresse un bilan contrasté de l'arrière-saison pour les professionnels de la région.

Selon le CRT, les touristes ont répondu présents en septembre, et dans une moindre mesure en octobre, mais les dépenses restent contraintes. Après un été particulièrement éprouvant, l'arrière-saison devait permettre de rattraper une partie des pertes accumulées.

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Un août marqué par la canicule et les incendies

La fréquentation touristique s'est effondrée au mois d'août, en raison de la canicule et des incendies survenus en Gironde et dans les Landes. Ces catastrophes, pourtant localisées, ont eu des répercussions dans toute la Nouvelle-Aquitaine, selon le CRT.

Le CRT réalise, d'avril à octobre, une enquête mensuelle de satisfaction auprès des professionnels du secteur. Sa directrice, Aurélie Loubes, indique que cette enquête permet de mesurer précisément l'évolution de l'activité mois après mois.

Aurélie Loubes estime que le mois de septembre offre une forme de rattrapage par rapport à l'été. Elle précise toutefois qu'un bon mois de septembre ne compense pas un mois d'août moyen, les baisses ayant été considérables durant la saison.

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Certains campings de Gironde ont perdu jusqu'à 15 % de nuitées, alors qu'ils réalisent 40 % de leur chiffre d'affaires annuel en trois semaines. Ces pertes, selon la directrice du CRT, ne peuvent pas être compensées.

Octobre décevant et fortes disparités selon les territoires

Le mois d'octobre s'est révélé plus décevant pour les professionnels du tourisme, avec seulement 52 % d'entre eux qui affichent une appréciation positive. Les ailes de saison restent toutefois essentielles à l'activité globale de la région.

L'intérieur des terres tire mieux son épingle du jeu que le littoral, avec 57 % de professionnels satisfaits. Aurélie Loubes souligne un décalage marqué entre la première et la deuxième quinzaine du mois.

Les deux semaines de vacances de fin octobre ne recueillent que 44 % d'opinions positives, notamment à cause d'une météo automnale. Les week-ends de manifestations, parfois accompagnés de violences, ont également pesé sur la fréquentation.

Le tourisme d'affaires a lui aussi souffert des images diffusées par les médias. Certains clients ont appelé avant de venir pour se renseigner sur la situation locale.

Prix des carburants et hébergements moins coûteux

Le pouvoir d'achat en berne, plombé par le prix des carburants, a freiné l'élan des touristes. Le CRT constate que l'envie de partir reste présente, mais que les vacanciers arbitrent en faveur d'escapades plus courtes et de destinations moins lointaines.

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Cette tendance est particulièrement visible dans les résidences de tourisme et les villages de vacances, où seuls 25 % des professionnels se disent satisfaits, contre 64 % dans les campings. Les voyageurs privilégient donc les hébergements non marchands.

Aurélie Loubes explique que le prix de l'essence a un impact direct et indirect sur les dépenses. Quand les touristes partent, le budget carburant pèse sur les autres postes, ce qui les conduit à chercher des destinations de proximité.

La plateforme BlaBlaCar observe une forte hausse du covoiturage durant les vacances scolaires, par rapport à 2025. En Nouvelle-Aquitaine, 35 % de places supplémentaires ont été proposées entre le 16 octobre et le 1er novembre, et le nombre de passagers a augmenté de 11 %.

Avec un budget contraint, la clientèle recherche davantage d'activités gratuites. Le jeu Terra Aventura, chasse aux trésors grandeur nature de la région, a attiré 20 % de participants en plus en octobre, un niveau presque équivalent à celui du mois de juillet.

Visibilité réduite pour les fêtes de fin d'année

Les professionnels du tourisme peinent à se projeter, car les prévisions pour le mois à venir et pour la période des fêtes offrent peu de visibilité. Le CRT estime que la situation reste difficile à anticiper.

Près de la moitié des hôteliers situés dans l'intérieur des terres constatent une baisse des réservations pour le mois de novembre. Sur le littoral, la clientèle anticipe très peu, et les réservations de dernière minute deviennent toujours plus fréquentes, en fonction de la météo.

Aurélie Loubes avertit que les mouvements sociaux pourraient perdurer et que les prix du carburant pourraient rester élevés, ce qui continuerait de peser sur les choix des vacanciers dans les prochains mois.