Tour Occitanie à Toulouse : Compagnie de Phalsbourg va vite et s'adapte

Après sept ans de recours et d'attente, la construction de la Tour Occitanie à Toulouse est enfin sur le point de démarrer. Compagnie de Phalsbourg a réadapté son projet en tenant compte des nouveaux besoins du marché, avec des logements plus petits et des bureaux équipés de services haut de gamme.

Près de sept ans après l'obtention du permis de construire, suivi immédiatement de recours contre le projet de Tour Occitanie dans le quartier Matabiau à Toulouse , la volonté de Compagnie de Phalsbourg est d'aller vite. En novembre 2024, le Conseil d'État a rejeté le dernier pourvoi en cassation des opposants.

C'était le message d'Eric Paillot, directeur de développement de la foncière, lors de son invitation au 21e forum de l'Observatoire toulousain de l'immobilier d'entreprise (OTIE) le jeudi 13 février. Devant un parterre de courtiers toulousains, il a présenté son projet et déclaré : « Évidemment, la tour que nous allons construire aujourd'hui ne sera plus du tout la même que celle il y a six ou sept ans, le monde a changé ! » La foncière a réinterrogé les besoins économiques de la ville et a adapté son programme. Si les mêmes composantes, logements, bureaux, commerces, hôtel et restaurant en rooftop, sont conservées, les volumes changent. « Il y aura bien un hôtel 5 étoiles qui occupera 4 000 m2 et pour lequel nous sommes déjà en pourparlers très avancés », assure Eric Paillot. Après discussion avec de grandes entreprises internationales, les hôtels de ce standing manquent à Toulouse, cet établissement trouvera donc toute sa place dans la tour. Nous prévoyons aussi 12 000 m2 de bureaux et autant de surface consacrée aux logements.Concernant les typologies et l’offre de bureaux, Compagnie de Phalsbourg a revu sa copie. « Les modes d’habiter ont changé. Cumuler des chambres vides dans de grandes maisons ne fait plus rêver les gens. Dans la tour, les appartements les plus vastes ne devraient pas dépasser les 100 m2. Des espaces de services partagés tels que des buanderies ou des chambres supplémentaires viendront compléter le tout, managé par un home service. » Une clientèle à Toulouse prête à s’offrir l’exceptionnel ? Même évolution, concernant les bureaux. Plus question de commercialiser à un seul preneur. « On est sorti des bureaux individuels de 12 à 14 m2, nous allons commercialiser des cellules entre 600 et 1 000 m2, avec des espaces de coworking, des open spaces, et là aussi, beaucoup de services attachés à du bureau de prestige. » Avec ce bouquet de services, la valeur locative pourrait atteindre dans la tour les 400 €/m2 estiment certains courtiers. Alors que les valeurs locatives dans les bureaux neufs les plus haut de gamme de la ville rose ne dépassent pas actuellement les 240 €/m2. La question se pose alors de savoir si Toulouse dispose vraiment d’une clientèle pour ce genre de produit ? « Évidemment nous serons beaucoup plus chers et sans aucun doute les plus chers de Toulouse, mais nous avons déjà des discussions engagées pour 4 000 à 5 000 m2 avec des preneurs prêts à s’offrir l’exceptionnel, les tabous tombent », confie Eric Paillot. Dans le calendrier que s’est désormais fixé la foncière, pour démarrer les travaux début 2026, il faudra néanmoins que 60 à 70 % des surfaces aient été commercialisées avant la fin de l’année. Un permis modificatif déposé. Autre élément à prendre en compte, la grande proximité du futur chantier avec celui du métro (Ligne C) déjà lancé. « C’est une réalité, nous n’intervenons plus sur un terrain vierge et devons donc recaler nos fondations pour nous adapter à ces contraintes techniques. C’est néanmoins avant tout en raison du nouveau programme que nous déposerons un permis de construire modificatif avant la fin de l’année. » Permis que les opposants au projet se sont déjà dits prêts à attaquer, mais ce point ne semble plus inquiéter le promoteur. « Je rappelle qu’un permis modificatif n’est là que pour adapter légèrement un permis déjà validé et purgé de tous recours. Par ailleurs, les jurisprudences sont nombreuses sur l’intérêt à agir dans le cadre de PC modificatifs. Si nous sommes attaqués, nous pourrons agir contre le collectif avec ouverture d’une action pour procédure abusive et volonté de nuire », prévient Eric Paillot.





