Explorez l'histoire de la marque LU à Nantes à travers la Tour LU et découvrez les secrets culinaires des coques, un mollisque délicieux et accessible.

Les animateurs Vanessa Zhâ et Olivier Poels proposent une immersion unique mêlant patrimoine industriel et délices culinaires à Nantes. Leur balade débute par la Tour LU, emblème historique de la ville, pour célébrer le 180e anniversaire de la célèbre marque de biscuits. Cette visite met en lumière l'ingéniosité créative et l'impact culturel durable de l'entreprise sur le paysage urbain nantais.

Histoire de la marque LU et de la Tour LU

La marque LU doit son existence à un couple fondateur, Jean-Romain Lefèvre et Pauline-Isabelle Utile. En combinant les initiales de leurs noms de famille, ils ont créé l'acronyme LU, faisant naître une légende de l'industrie alimentaire. Initialement une aventure artisanale, l'entreprise a été transformée en une industrie moderne par leur fils, Louis Lefèvre.

Also read Patrimoine : quel est ce nouveau projet immobilier envisagé pour réhabiliter deux symboles abandonnés d'Elbeuf ?

L'usine historique a été conçue sous la forme d'un immense gâteau, comportant à l'origine deux tours. Seule la Tour LU, haute de 38 mètres, subsiste aujourd'hui. Ce chef-d'œuvre de style Art déco, doté d'une coupole et de décors soignés, sert de véritable totem publicitaire. Sa vocation initiale était de marquer les esprits, un objectif atteint grâce à son architecture distinctive qui domine la ville.

Culture et Art à Nantes avec la Tour LU

Au-delà de son rôle commercial, la Tour LU est devenue un pôle culturel pluridisciplinaire essentiel à la vie de Nantes. Elle accueille régulièrement des concerts, des expositions et des rencontres artistiques, offrant un espace de création ouvert à tous. Un restaurant situé en son sommet permet aux visiteurs de profiter de la vue tout en savourant la gastronomie locale.

Advertisement

Le quartier environnant abrite également des œuvres contemporaines remarquables, comme la passerelle panoramique conçue par l'artiste japonais Tadashi Kawamata. Cette structure de 36 mètres offre une vue à 360 degrés sur la cité. On y trouve aussi une installation de Tatzu Nishi, un pavillon des années 1970 surélevé, illustrant l'engagement de Nantes envers l'art moderne.

Les liens étroits entre la Marque et les Artistes

La firme a toujours entretenu des relations étroites avec le monde artistique, collaborant avec des créateurs de renom comme Mucha et Sempé. Chaque détail des produits était pensé pour raconter une histoire. Les 52 dents du Petit Beurre symbolisaient les 52 semaines de l'année, tandis que les quatre coins et les 24 points représentaient des éléments temporels et structurels.

Cette démarche marketing intégrait l'art dans le quotidien des consommateurs, faisant de la marque un acteur culturel à part entière. Les affiches publicitaires et les designs reflètent cette volonté de transformer un produit de consommation courante en une œuvre de style. Cette stratégie a permis de fidéliser une clientèle attachée à l'identité forte de la société.

La Coque : Un Mollisque Méconnu et Gourmand

La gastronomie nantaise s'illustre aussi par des pépites moins connues, comme la coque. Bien qu'elle fasse figure de parent pauvre face aux huîtres ou aux palourdes, ce mollisque offre une chair tendre et un goût iodé fin. Disponible sur les côtes de Loire-Atlantique, en baie de Somme et en Bretagne, elle est souvent moins chère que ses concurrents.

Advertisement

Connue sous le nom de hénon dans le Nord, la coque vit enfouie dans le sable à faible profondeur. Sa coquille ronde et costulée se reconnaît à ses rainures en éventail. Pour la préparer, il est crucial de la faire dégorger dans une eau salée froide pendant une à deux heures. Cette étape permet d'éliminer le sable naturellement contenu à l'intérieur.

Préparation Culinaire et Recette de la Coque

À l'achat, il convient de sélectionner des coquilles fermées ou se refermant au toucher. Une fois cuites, celles qui restent closes doivent être écartées. La cuisson rapide à la poêle avec un peu de vin blanc et d'échalote préserve la texture de la chair, évitant qu'elle ne devienne caoutchouteuse. Cette méthode simple révèle toute la saveur du produit.

Une recette pour quatre personnes nécessite 1,5 kilo de coques, 100 grammes de chorizo et deux échalotes. Le chorizo revient à feu doux pour rendre son huile parfumée sans ajouter de matière grasse. Cette combinaison offre une expérience gustative authentique, reliant l'histoire locale aux saveurs de la mer atlantique. Cette approche valorise les produits du terroir et les traditions culinaires régionales.