Tour Eiffel illuminée aux couleurs du PSG, supporters célèbrent victoire en Ligue des champions

La Tour Eiffel est illuminée aux couleurs du Paris Saint-Germain alors que les supporters du PSG célèbrent la victoire du club en Ligue des champions contre l'Arsenal FC, le 30 mai 2026. Près de 100.000 personnes sont attendues sur le Champ-de-Mars dimanche après-midi pour célébrer le deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, selon un communiqué de la mairie du XVe arrondissement.

La Tour Eiffel est illuminée aux couleurs du Paris Saint-Germain alors que les supporters du PSG célèbrent la victoire du club en Ligue des champions contre l'Arsenal FC, le 30 mai 2026.

Près de 100.000 personnes sont attendues sur le Champ-de-Mars dimanche après-midi pour célébrer le deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, selon un communiqué de la mairie du XVe arrondissement. Cette fin folle et cette victoire du PSG en Ligue des champions, c'est à retrouver dans notre live tout aussi foufou signé Jérémy Laugier PSG - Arsenal : Paris ivre de bonheur avec cette deuxième Ligue des champions consécutive arrachée aux tirs au but… Revivez cette finale épique ic





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