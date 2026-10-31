Tour cycliste féminin d'Uruguay : Florencia Revertria évite un chien et gagne

Florencia Revertria a remporté la deuxième étape du Tour cycliste féminin d'Uruguay malgré un chien qui s'est jeté sur elle près de l'arrivée. L'Uruguayenne prend la tête du général.

La cycliste uruguayenne Florencia Revertria a remporté la deuxième étape du Tour cycliste féminin d'Uruguay, un contre-la-montre en montée de 7,4 km, ce samedi 31 octobre, malgré un incident notable : un chien errant ou abandonné s'est jeté sur elle à quelques hectomètres de l'arrivée. La coureuse de 19 ans, dossard numéro 64, a évité l'animal et s'est finalement imposée, prenant du même coup la tête du classement général de la course.

Un sprint final perturbé par un chien

Alors qu'elle abordait la montée finale, Florencia Revertria a vu un chien se rapprocher rapidement d'elle. Le média elsterrato a rapporté sur X qu'un chien errant ou abandonné s'est jeté sur la cycliste en plein sprint final du contre-la-montre en montée.

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La jeune Uruguayenne n'a pas paniqué et a réussi à esquiver l'animal durant son effort. Un commentateur de la retransmission en direct a souligné que la coureuse avait contourné le chien avec brio, ajoutant que ce genre de choses arrive dans le cyclisme.

L'incident aurait pu coûter cher à Florencia Revertria, qui se rapprochait de la ligne d'arrivée. Sa réaction rapide lui a permis de poursuivre son effort sans perdre de temps significatif.

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Une victoire devant Agua Espinola et Tamires Fany Radatz

Avec un chrono de 15 minutes et 41 secondes, Florencia Revertria s'est imposée une poignée de secondes devant la Paraguayenne Agua Espinola, créditée de 15 minutes et 55 secondes, et la Brésilienne Tamires Fany Radatz, troisième en 16 minutes et 12 secondes.

Cette performance permet à l'Uruguayenne de prendre les commandes du classement général de la compétition. La première édition du Tour cycliste féminin d'Uruguay est organisée par la Fédération uruguayenne de cyclisme (FCU).

La course se terminera demain par une troisième et dernière étape entre Minas et Maldonado. Florencia Revertria abordera cette ultime journée avec le statut de leader.

Le contexte du Tour cycliste féminin d'Uruguay

Il s'agit de la première édition de cette compétition, mise sur pied par la Fédération uruguayenne de cyclisme. L'épreuve se déroule sur plusieurs étapes et rassemble des coureuses de différents pays d'Amérique du Sud, dont l'Uruguay, le Paraguay et le Brésil.

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La deuxième étape, disputée sous la forme d'un contre-la-montre en montée de 7,4 km, constituait un moment clé de la course. Le classement général devrait encore évoluer lors de la dernière étape entre Minas et Maldonado.

Pour Florencia Revertria, cette victoire d'étape et la prise du maillot de leader représentent une avancée importante dans cette première édition. La coureuse de 19 ans devra désormais défendre sa position lors de l'ultime journée de compétition.