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Tour Auvergne-Rhône-Alpes : Paul Seixas face à l'épreuve du feu et à Isaac del Toro

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Tour Auvergne-Rhône-Alpes : Paul Seixas face à l'épreuve du feu et à Isaac del Toro
Tour Auvergne-Rhône-AlpesPaul SeixasIsaac Del Toro
📆6/12/2026 11:18 PM
📰lequipe
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Le jeune Français Paul Seixas, leader du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, doit gérer à la fois la pression du classement général et la menace constante du Mexicain Isaac del Toro, alors que son équipe a montré des signes de vulnérabilité. Le week-end final promet un duel intense sur les pentes du Grand Colombier avant le Tour de France.

Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes , dernière épreuve avant le Tour de France, voit s'opposer deux jeunes talents : Paul Seixas , le Français de 19 ans leader de l'équipe Decathlon-CMA CGM, et le Mexicain Isaac del Toro, champion en titre du Giro Next Gen.

Après un contre-la-montre par équipes perdu mardi, Seixas a entamé sa remontée vendredi lors de l'étape menant au sommet de Crest-Voland. Il y a remporté la victoire d'étape, mais a été contraint de constater l'échappée de Luke Tuckwell, un autre jeune coureur RedBull-Bora-Hansgrohe, qui a pris du temps au classement général.

L'équipe Decathlon-CMA CGM a été prise à revers dans la plaine au départ de Saint-Vulbas, laissant filer un groupe favori sans ses représentants, ce qui a nécessité une chasse intensive. Si Seixas a pu compter sur un travail collectif efficace dans les dernières pentes, la situation tactique reste complexe avec la présence de plusieurs outsiders comme Juan Ayuso (Lidl-Trek), Mattias Skjelmose, Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) et bien sûr Isaac del Toro.

Ce dernier, très discret mais toujours dans le coup, représente la menace la plus constante pour le maillot jaune de Seixas. Le week-end final, qui culmine avec l'ascension du Grand Colombier, s'annonce comme un ultime face-à-face entre le leader français, qui doit encore confirmer ses capacités en haute montagne face à des équipes mieux structurées, et le tandem mexicain, qui semble patienter son moment.

La régularité de del Toro et la capacité de Seixas à reprendre les secondes perdues constituent les deux principaux paramètres d'un suspense qui dominera ces deux dernières étapes avant la Grande Boucle

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Tour Auvergne-Rhône-Alpes Paul Seixas Isaac Del Toro Cyclisme Grand Colombier

 

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