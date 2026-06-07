Tour Auvergne-Rhône-Alpes : La relève du cyclisme mondial s'affronte en l'absence de Pogacar et Vingegaard

Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes devient le terrain d'affrontement de la nouvelle génération du cyclisme avec Paul Seixas, Isaac Del Toro et Juan Ayuso en principaux protagonistes. Les deux derniers, blessés récemment, doivent prouver leur résilience et leur capacité à rivaliser pour la hiérarchie future.

En l'absence des deux protagonistes majeurs du cyclisme mondial, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard , le Tour Auvergne-Rhône-Alpes devient le théâtre d'une confrontation cruciale pour l'avenir du sport.

Paul Seixas, le jeune prodige français, devra notamment faire face à deux de ses principaux poursuivants annoncés, Isaac Del Toro et Juan Ayuso. Ces deux coureurs, considérés comme les futures stars de la discipline, reviennent de blessure et souhaitent démontrer qu'ils sont capables de rivaliser avec la nouvelle génération emmenée par Seixas, et plus largement, de s'imposer comme des prétendants légitimes au sommet.

Pour Julien Jurdie, directeur sportif de l'équipe Decathlon CMA CGM qui entoure Seixas, la course s'annonce particulièrement relevée. Il identifie trois équipes favorites, dont la sienne, et cite explicitement Lidl-Trek, avec Juan Ayuso et Mattias Skjelmose, et UAE Team XRG, avec Isaac Del Toro et Joao Almeida, comme des adversaires de taille. Isaac Del Toro, le jeune mexicain de 22 ans, représente l'une des attractions majeures de cette édition.

Déjà repéré comme un talent exceptionnel, il a été battu par Paul Seixas sur les Strade Bianche cette saison, alors qu'il officiait en tant qu'équipier pour Tadej Pogacar. Une déchirure à la cuisse droite survenue par la suite a mis un terme prématuré à sa campagne, l'empêchant de poursuivre son ascension.

Un point crucial demeure : Del Toro n'a encore jamais été affronté directement par Seixas dans un rôle de leader, une première qui se profilera désormais sur les routes du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Avant de découvrir le Tour de France dans l'ombre de son mentor Pogacar, le cycliste d'Ensenada doit impérativement prouver qu'il possède les épaules suffisamment larges pour incarner la succession du Slovène au sein de la puissante formation UAE, une équipe qui avait d'ailleurs également courtisé Paul Seixas par le passé.

L'autre protagoniste central de cette rivalité naissante est l'Espagnol Juan Ayuso, âgé de 23 ans. Son parcours récent a été marqué par une succession de problèmes physiques qui ont entravé sa progression. Après un début de saison prometteur couronné par une victoire sur le Tour de l'Algarve en février, il a connu une série de déconvenues.

Un virus printanier l'a privé des classiques ardennaises ; une chute lors d'un entraînement causée par un chien a aggravé ses soucis ; et surtout, une chute en course sous la pluie alors qu'il portait le maillot jaune sur Paris-Nice a mis un terme prématuré à ses ambitions. Ces blessures à répétition forcent l'ancienne grande promesse du cyclisme ibérique à une introspection profonde.

Il confie avoir réussi à dissocier son bonheur personnel des résultats, accordant désormais plus d'importance au processus d'entraînement et au travail quotidien. Son parcours chaotique, semé d' embûches, contraste avec l'image de successeur tout tracé ; pourtant, ses retours réussis démontrent une résilience qui, peut-être, le forge davantage.

Avec son instinct offensif juvénile, partagé avec Seixas et Del Toro, et n'ayant plus grand-chose à perdre, Ayuso entend bien rappeler à tous qu'il reste un candidat sérieux à la victoire dans les Grands Tours de demain





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