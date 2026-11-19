Un assistant d'éducation a été légèrement blessé à Toulouse le 19 novembre lors d'un tir de mortier d'artifice près du lycée Roland-Garros, provoquant une interpellation et le renforcement de la sécurité.

Une nouvelle vague de tirs de mortiers d'artifice a secoué le secteur scolaire de Toulouse le jeudi 19 novembre, ciblant les abords du lycée professionnel Roland-Garros. Au cours de cet incident, un assistant d'éducation a subi des blessures légères, tandis que les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation d'un jeune individu sur les lieux. La préfecture de la Haute-Garonne a confirmé ces éléments, soulignant la gravité croissante de ces actes de violence dans la ville rose.

Détails de l'incident au lycée Roland-Garros

L'événement s'est déroulé dans la matinée du 19 novembre, lorsque plusieurs tirs de mortiers d'artifice ont été entendus à proximité immédiate de l'établissement Roland-Garros. Selon les premières informations recueillies, un jeune homme a été interpelé peu de temps après le premier tir dirigé contre l'établissement. Ce premier acte a suscité une alerte immédiate au sein du personnel et des élèves présents sur le site.

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Un second tir a ensuite été enregistré, visant directement un assistant d'éducation (AED) qui se trouvait aux abords de l'école. Ce surveillant a été légèrement blessé par ce tir. Il a présenté des brûlures visibles sur sa veste, témoignant de la proximité de l'explosion. Heureusement, l'état de santé du personnel n'est pas mis en danger, bien que le choc psychologique reste majeur pour les victimes directes de ces tirs.

Les enquêteurs indiquent que l'auteur du second tir, celui ayant blessé le surveillant, serait une personne extérieure à l'établissement. À ce stade précis, aucune confirmation n'est donnée pour relier directement cette personne à celle qui a été interpellée pour le tir initial. Les enquêteurs de la préfecture de la Haute-Garonne mènent donc une investigation pour établir les responsabilités exactes de chaque acte.

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Réactions institutionnelles et sécuritaires

La préfecture de la Haute-Garonne a officiellement reconnu l'incident dans un communiqué. Elle a confirmé qu'un surveillant du lycée Roland-Garros avait été légèrement blessé par un tir de mortier d'artifice le matin même. De plus, la préfecture a signalé qu'une interpellation avait eu lieu, bien qu'elle se soit gardée de préciser si la personne arrêtée était bien l'auteur des tirs ayant blessé le personnel.

En réponse à cette recrudescence de violences, les services de l'État ont décidé de renforcer les dispositifs sécuritaires aux abords des lycées les plus concernés par ce phénomène. Cette décision a été prise à la demande expresse des chefs d'établissements scolaires, qui ont signalé une augmentation des incidents dans leur zone d'intervention respective.

Des fouilles peuvent désormais être organisées à l'entrée des lycées pour prévenir l'introduction d'objets dangereux. Cette mesure a déjà été appliquée le jour même de l'incident au lycée Ozenne et au lycée Toulouse-Lautrec, tous deux situés à Toulouse. Ces actions préventives visent à protéger les élèves et le personnel enseignant face à la menace récurrente des tirs de mortiers.

Un contexte régional tendu

Ces faits s'inscrivent dans une série d'incidents récurrents observés aux abords des établissements scolaires de la Haute-Garonne. La situation s'est dégradée rapidement au cours des dernières quarante-huit heures. Le mercredi 18 novembre, des tirs de mortiers d'artifice avaient déjà été signalés dans d'autres quartiers de la ville, créant un climat d'insécurité généralisé.

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Le lycée Toulouse-Lautrec a d'ailleurs été évacué en urgence en raison de tirs de mortiers percutants. Parallèlement, un autre lycée à Muret, situé au sud de Toulouse, a dû fermer ses portes de manière urgente après des tirs de mortiers, entraînant l'interpellation de quatre individus. Ces multiples événements témoignent d'une escalade de la violence qui concerne plusieurs établissements de l'agglomération toulousaine.

Le rectorat de Toulouse, quant à lui, n'a pour le moment communiqué officiellement sur l'incident précis survenu au lycée Roland-Garros. Cependant, la multiplication des cas dans la région suggère une mobilisation accrue des autorités locales et scolaires pour mettre fin à ces pratiques dangereuses qui menacent directement la sécurité des jeunes et du personnel éducatif.