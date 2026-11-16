Les syndicats de la fonction publique manifestent à Toulouse le 17 novembre pour le dégel du point d'indice et les conditions de travail.

Le mardi 17 novembre, les syndicats organisent une grande mobilisation dans le centre-ville de Toulouse, marquant un retour au parcours traditionnel des boulevards après les tensions du 5 novembre. Avec un départ fixé à 11 heures depuis la place Jean-Jaurès et une arrivée prévue à Saint-Cyprien, cette manifestation concentre ses efforts sur la défense des fonctionnaires en première ligne. Cette date précise marque le point de rencontre entre les revendications salariales et les demandes d'amélioration des conditions de travail au sein de l'administration publique locale.

Retour au parcours historique des boulevards

Les organisations syndicales ont obtenu l'autorisation préfectorale pour emprunter les boulevards centraux, un itinéraire qu'elles réclamaient depuis le début. La préfecture de la Haute-Garonne a validé ce choix sans opposition majeure, contrairement à la mobilisation du 5 novembre qui avait été interdite dans le centre et avait conduit à des affrontements tendus entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les syndicats considèrent que la préfecture a ouvert la brèche en autorisant une précédente marche pour le climat sur le même itinéraire. L'heure de début, fixée à 11 heures, diffère également des éditions précédentes qui se déroulaient généralement dans l'après-midi.

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Revendications centrales pour la fonction publique

La CFDT, Force Ouvrière et l'UNSA placent la fonction publique au cœur de leur contestation, avec pour exigence principale le dégel du point d'indice. Patrice Pauly, secrétaire national de Force Ouvrière, rappelle que de nombreux agents sont rémunérés en dessous du Smic hors primes. À cette revendication s'ajoutent le manque criant d'effectifs, particulièrement dans l'Éducation nationale, et la dégradation des conditions de travail à l'hôpital et dans les collectivités. La CGT, la FSU et Solidaires appellent également les salariés du secteur privé à les rejoindre, soulignant l'universalité des problèmes salariaux.

Postures distinctes des organisations syndicales

Chaque syndicat a communiqué ses propres raisons pour cette mobilisation. La CFDT a rejoint le mouvement après avoir laissé sa chance à la négociation et attend toujours une réponse sur les hausses de salaires dans le privé. Hervé Aussel, secrétaire général de la CFDT départementale, précise ce délai d'attente. De son côté, Cédric Caubère de la CGT estime que la problématique est identique dans les deux secteurs. Alexandra Nougarède de la FSU maintient que la colère n'est pas près de s'éteindre, tandis que l'UNSA prépare sa présence via son secrétaire général Luc Farré.

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Impact concret sur la vie scolaire toulousaine

Cette journée du 17 novembre va engendrer des perturbations immédiates pour les familles et les élèves de Toulouse. La mairie a annoncé que les repas ne seraient pas servis par les cantines scolaires ce jour-là, information portée à la connaissance des parents en avance. La grève devrait se faire sentir massivement dans les écoles. Les lycéens, dont les organisations ont appelé à rejoindre le cortège, sont également mobilisés. Une précédente marche intersyndicale de l'éducation le 10 novembre avait déjà rassemblé 3 500 personnes entre Saint-Cyprien et le rectorat selon les chiffres officiels.

Enjeu électoral pour la représentativité syndicale

Derrière la mobilisation de rue se cache un enjeu stratégique majeur pour les organisations syndicales : les élections professionnelles dans la fonction publique prévues du 3 au 10 décembre. Ces votes détermineront leur représentativité dans toutes les instances décisionnelles. La lutte pour la première place est intense en Haute-Garonne, où Force Ouvrière occupe le n°1, suivie par la CGT et la CFDT, contrairement à la tendance nationale où la CFDT mène. Des meetings régionaux sont d'ores et déjà organisés pour préparer ce scrutin décisif, incluant la participation de dirigeantes nationales de la CFDT à Toulouse.