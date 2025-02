Toulouse surprend Chaumont et monte à la 5e place du classement

Toulouse remporte une victoire époustouflante face au leader Chaumont, réduisant l'écart au sommet du classement.

En ouverture de la 21e journée de Marmara Spikeligue , Toulouse a réalisé une performance époustouflante en s'imposant face au leader, Chaumont , après un match haletant (22-25, 28-26, 25-21, 15-25, 15-13). Le Palais des sports André-Brouat était en effervescence, témoignant de l'intensité de la rencontre. Les Spacer's, initialement en position défensive, ont réussi à prendre la tête, menant 2 sets à 1 après trois reprises.

Chaumont, déterminé à ne pas abandonner, a riposté avec détermination, ramenant le match à un cinquième set décisif. Les Toulousains, menés par le MVP du match, Facundo Santucci, ont finalement remporté la victoire au bout du suspense. Bien que Chaumont conserve sa place de leader, la défaite a réduit son avance sur son poursuivant direct, Montpellier. Les Chaumontais ont désormais une petite marge d'avance sur les Montpelliérains. Cette victoire de prestige pour Toulouse les propulse à la cinquième place du classement. L'équipe toulousaine a démontré sa capacité à faire la différence face à la meilleure équipe du moment. Cette rencontre a confirmé le potentiel de Toulouse et a injecté une dose de suspense supplémentaire dans la lutte pour le titre en Marmara Spikeligue





