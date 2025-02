Toulouse S'impose à Clermont, Reprend la tête du Top 14

Les Toulousains dominent le match à domicile contre Clermont et s'imposent avec un score confortable de 35-18. Cette victoire leur permet de reprendre la tête du classement du Top 14.

Les joueurs du Stade Toulousain ont repris leur place en tête du Top 14 après une victoire convaincante face à l'ASM Clermont Auvergne à domicile (35-18). Les hommes d'Ugo Mola ont livré un match de grande qualité, illustrant une efficacité offensive et défensive remarquable. Malgré les difficultés rencontrées suite aux blessures de Tauzin, Raka et Moala, Clermont a tenté de prendre l'avantage en utilisant largement les pénaltouches.

Cependant, les joueurs de Toulouse, menés par un Jack Willis impérial, ont résisté avec fermeté, contrant les assauts clermontois et récupérant le ballon à plusieurs reprises. Le Stade Toulousain a profité de chaque opportunité pour franchir la ligne d'en-but, convertissant chaque temps fort en points. Valentin Delpy, Dimitri Delibes et Anthony Jelonch ont marqué des essais, permettant aux visiteurs de prendre l'avance au score à la mi-temps. Après la pause, Clermont a tenté de revenir grâce à l'utilisation des pénaltouches et a réussi à égaliser grâce à un essai de Lee. Cependant, les Toulousains ont su prendre le dessus dans les moments clés, remplaçant son banc et s'imposant grâce à un doublé d'Anthony Jelonch et des essais de Mallia et de Graou, finalement validant la victoire avec un score de 35-18





