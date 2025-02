Toulouse - PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Toulouse accueille le Paris Saint-Germain pour un choc de la Ligue 1 McDonald's. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce match en direct.

Avant le choc contre le Paris Saint-Germain, Toulouse occupe la 10e place du classement avec 27 points, positionné entre Auxerre (11e) et Strasbourg (9e). La dernière victoire des Violets remonte aux 16es de finale de la Coupe de France face à Laval (2-1). Depuis, le TéFéCé peine à enchaîner, avec deux défaites, dont une en Coupe de France lors des 8es de finale face à Guingamp (0-2), et trois matchs nuls. De son côté, le Paris Saint-Germain continue de dominer la Ligue 1 McDonald's.

Les coéquipiers d'Ousmane Dembélé occupent toujours la première place du classement avec 53 points, ce qui leur assure une avance confortable sur l'Olympique de Marseille. Les hommes de Luis Enrique restent sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, depuis leur dernier accroc en championnat contre Reims (1-1) lors de la 19e journée du championnat. Cette semaine, les Parisiens ont pris une belle option au match aller des barrages de la Ligue des Champions en s’imposant largement sur la pelouse de Brest (0-3). Le match entre Toulouse et le Paris Saint-Germain est à suivre en exclusivité sur DAZN, le diffuseur officiel de la Ligue 1 McDonald's. Le coup d'envoi est prévu pour ce samedi 15 février à 21h05, au Stadium de Toulouse. La plateforme DAZN propose une couverture complète du championnat, avec 8 matchs en direct chaque journée et une dernière affiche diffusée en différé à partir de minuit. En plus de la Ligue 1 McDonald's, la plateforme offre un accès à un large choix de compétitions internationales, allant du basket au football américain, en passant par les sports de combat, le tennis, les échecs, le padel, les sports mécaniques et bien d'autres surprises.





