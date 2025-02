Toulouse Oncopole, pionnier des essais cliniques décentralisés

L'institut du cancer de Toulouse Oncopole se lance dans des essais cliniques hors des murs de l'hôpital, permettant aux patients de réaliser des prélèvements sanguins et de suivre leurs signes vitaux depuis leur domicile. Cette initiative souligne l'importance d'un accès à l'innovation en cancérologie pour tous les patients, indépendamment de leur localisation géographique.

Toulouse Oncopole , un centre de recherche actif dans le domaine du traitement du cancer, franchit une nouvelle étape en se lançant dans des programmes d'essais cliniques hors des murs de l'hôpital. Cette initiative unique en France repose sur un dispositif qui permet aux patients d'effectuer des prélèvements sanguins et de suivre leurs signes vitaux depuis leur domicile.

La première patiente à bénéficier de cette approche, résidant en Ariège, a été incluse dans une étude de phase précoce en décembre dernier. Selon le protocole, elle a pu éviter quatre déplacements jusqu'à l'hôpital, ce qui représente plusieurs heures de transport et de fatigue en moins. Pour assurer ce suivi à distance, l'Oncopole s'appuie sur un cahier des charges précis confié à une société prestataire dont les infirmières sont spécialisées en recherche clinique. À terme, l'objectif est d'avoir une équipe mobile issue de l'Oncopole pour assurer ces tâches. Une infirmière en pratique avancée (IPA), spécialisée en recherche clinique à l'Oncopole, coordonne l'ensemble avec l'oncologue référent et les partenaires de santé du territoire. La plateforme numérique 'CT homecare by Oncopole' a été conçue pour permettre aux essais cliniques décentralisés d'être déployés partout, par tous les centres de soins qui le souhaitent. Le Covid avait déjà confirmé l'intérêt pour une prise en charge des patients hors les murs de l'hôpital. L'Oncopole était déjà un centre pilote lors de collaborations avec les laboratoires MSD et Sanofi. Les essais cliniques décentralisés sont un enjeu majeur, car ils permettent de rendre l'innovation accessible hors des contraintes géographiques, ce qui intéresse beaucoup les industriels. C'est aussi un argument supplémentaire pour les patients qui hésitent parfois à participer à un essai clinique en raison du suivi plus lourd qu'avec un traitement standard. L'oncopole veut offrir aux patients la possibilité de se maintenir dans leur environnement tout en assurant la sécurité et la rigueur des essais cliniques. Les prélèvements sanguins permettent de suivre le cycle de vie des nouvelles molécules dans l'organisme, comme à l'hôpital. L'objectif de l'Oncopole est de déployer son dispositif décentralisé dans 5 à 10 essais cliniques en 2025 et ambitionne de doubler ce chiffre tous les ans





